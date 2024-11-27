許冠文學懂放下仇恨　電影破億着道士袍派利是

藝人許冠文於電影《破·地獄》中飾演經驗豐富的喃嘸師，自上映以來已引起很大回響，票房更接近過億。對此許冠文表示好高興，笑言打破紀錄是自己一世的夢，指自演出電影《摩登保鑣》打破了自己三次記錄，就一直在想如何打破第四次記錄，亦一直為此在度橋，度到山窮水盡都一直未能實現，之後被太太勸喻既然沒有想法就去做演員。提到現時流行派福利，若果票房破億會否派福利？許冠文笑稱可以着道士服派利是。

《破》電影探討人生死，許冠文表示好認同戲中一句說話「我哋一出世就倒數緊，與其擔心咩時候落車，不如好好欣賞沿途風景」認為想做的事就去做，亦是時候放下仇恨，所以會主動出席有自己不喜歡的人的飯局：「以前一見到呢個名，就覺得唔好去，但依家我會去，唔淨止咁，仲搵機會同佢講嘢。」又稱自己會向太太表達愛意，亦會直接稱讚仔女。

許冠文透露已經想好自己的身後事，喜歡在西貢釣魚的他希望可以火葬，然後將骨灰撒到西貢海中，如果要拜祭悼念他，就去西貢找一個美麗的海灘：「因為我細細個就喺西貢度釣魚，食咗咁多魚，我死咗咪撒番啲灰喺個珊瑚礁上面，畀佢哋食番我囉。」又叮囑家人不需要為他買幾百萬的墓地，不過笑言太太不太同意他的想法，堅持要留寫骨灰在身邊。