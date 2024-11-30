陳偉霆為拍戲自毁形象

由陳偉霆、劉雅瑟主演的跨時空緝兇罪案劇《太陽星辰》正於多家串流媒體平台熱播，並獲得不少網站高評分，飾演主角楊光耀的陳偉霆這次特意為角色增肥，對觀眾來說可謂一大驚喜，偉霆直言：「楊光耀工作很忙碌，有美好家庭，老婆賢慧，女兒可愛。劇中有很多一家三口吃飯的鏡頭，他的生活特別幸福，我覺得他需要胖一點，有啤酒肚、雙下巴，才更貼合這個人物形象。」

在劇中與陳偉霆飾演「父女」的劉雅瑟，被問到如何看待自己角色有這樣一位「年輕」的父親？「慶幸角色有機會與『父親』先以朋友和戰友的身份認識和相處再熟悉，在並肩作戰的過程中互相了解和熟悉，説明彼此的成長。」

近年常擔任導演的馮德倫這次以演員身份客串演出，導演的經驗也對他今次演出大有幫助：「演繹過程中很多時候是需要『收』住演的，因為畫面的呈現要符合角色的設定，而非一味地放開去詮釋，近年來從事導演工作亦更容易了解整個劇的整體呈現。」

陸駿光的角色劉偉滔在劇中佔了相當重要的位置，當中的演出亦獲網民及觀眾讚賞：「可能就係演員同角色之間搵到個connection ，劇中偉滔由初入行去到2018年都真的有25年，剛巧我入行亦都已25年，相當巧合！」