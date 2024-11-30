主題下午茶　感受從容優雅

臨近年尾，總有數不盡的瑣碎事在忙，頭昏腦脹之際，不妨停一停，抖一抖，約個好朋友去歎下午茶，各式各樣的主題和鹹甜點，再配一杯咖啡或特飲，讓 繃緊的心情平復，回復從容狀態，最好不過。

提神啡香

無時無刻都想疲憊的香港人，總愛來一杯咖啡，即日至12月29日，東涌五星級酒店扒房和咖啡品牌合作推出「啡」凡假日下午茶，鹹點有咖啡和牛封門柳配拖鞋包，牛肉以咖啡醃製，配蛋黃醬享用，濃而不膩。甜點有咖啡榛子奶凍、濃縮咖啡阿芙佳朵、榛子提拉米蘇及開心果奶酪卷等，下午茶可選指定咖啡品嘗，提升啡香， 網店預訂有9折。

奢華之選

女士們對潮流相當敏感，中環五星級酒店大堂酒廊和潮流品牌合作，於11月推出下午茶菜單，茶點以品牌最新出的系列作靈感設計，包括有加忌廉芝士和三文魚籽的煙三文魚、魚子醬雞蛋配芥末蛋黃醬、法式鴨肉醬鴨肝和焗巴黎火腿等，甜點有栗子與西柚、蜜糖乳酪開心果和雜莓法式蛋白杏仁餅等。此外，酒店於12月24日至26日、2025年1月1日推出聖誕節慶下午茶，還附有即場烹煮櫃枱，同樣吸引。

昇華體驗

精緻美點配優美環境，相得益彰。金鐘五星級酒店大堂酒廊早前完成翻新工程，除升級自助午餐四大美食專區和推出周日香檳早午餐，更推出下午茶和下午茶自助餐，下午茶架有話梅小番茄、香脆魚片、魚子醬配阿拉斯加蟹肉龍蝦啫喱、螫蝦他他、A5和牛三文治和黑毛豬無花果醬多士。甜點有冬日車厘子朱古力杯、焦糖胡桃撻、栗子香梨蛋撻、開心果馬德蓮和紅桑子三文治，明亮的自然光配寬闊環境，再加上可口的茶點，胃口都好啲。

愛寵伴嘗

近日天陰多雨，偶然有輕好的天氣，好想帶愛寵出外散步。西貢一間酒店咖啡廳和首飾品牌合作，於12月1日至2025年1月31日推出聯乘下午茶，茶點靈感來自寵物共享珠寶系列，客人可在戶外雅座，和主子慢慢坐，享用貓貓狀的煙三文魚三文治伴魚子醬、香口的炸金文畢芝士配藍莓果醬和幼滑的雞肉忌廉酥皮撻伴風乾火腿。甜點有牛乳布甸、栗子忌廉撻、開心果岩面泡芙和朱古力樹頭蛋糕等，惠顧下午茶的客人可獲限量版掌印晶鑽吊墜和禮券。12月8日前預訂及付全費，使用優惠碼可享8折。

濃厚冬日氣氛

想感受濃厚的冬日氣息，食下午茶都得。尖東五星級酒店大堂餐廳和比利時朱古力品牌合作，於即日至2025年2月13日推出冬日小鎮禮盒下午茶，金光閃閃的茶架盛載美食。前菜有伊比利亞黑毛豬火腿麵包棒配朱古力醬、朱古力鴨肝球伴脆米通和蟹肉飛魚子鵪鶉蛋芝士撻。主菜可選香烤澳洲M5和牛牛頸脊配黑朱古力薯蓉、香煎阿根廷紅蝦伴燴白腰豆配粉紅朱古力忌廉汁或黑松露牛肝菌意大利寬麵配白朱古力忌廉汁，甜點有栗子拿破侖、慕絲焦糖蘋果、朱古力黑森林杯子蛋糕、朱古力柑橘紅莓開心果蛋糕和雲呢拿榛子曲奇等，配薑餅人熱朱古力杯或軟雪糕同樣美味。層架中心還有一輛迷你冬日列車，最是貼題驚喜。