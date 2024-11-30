「榮恩」路拔格連被追逾千萬港元欠稅四圍撲水「填氹」

現年36歲的英國男星路拔格連（Rupert Grint）憑賣座電影《哈利波特》（Harry Potter）系列「榮恩」一角而走紅，雖然名成利就，但由於他演藝事業停滯不前加上投資酒店失利，因而令他陷財困，2016年他因稅務爭議向法院上訴，結果被判敗訴，需補交100萬英磅（約991萬港元）稅款。事隔3年，他又因同樣問題而向法院上訴，近日再被判敗訴，他必須繳交高達180萬英鎊（約1,783萬港元）的欠稅。

路拔的律師之前提出上訴，辯稱他從一家公司收到的錢已作為資本資產正確徵稅，但英國稅務總署表示，這筆錢應該作為收入以更高的稅率徵稅。據知在2011-2012的納稅年度，路拔從一家管理他業務的公司收到了450萬英鎊（約4,459萬港元），他是該公司唯一的股東。因此應繳交180萬英鎊稅。

其實近期「榮恩」已四圍「撲水」，除了今個月中他獲邀請到日本東京的哈利波特影城主持聖誕亮燈儀式之外，早前他亦應內地頻道邀請於演技真人騷的綜藝節目《演員請就位》新一季任導師，不過卻惹來網民批評，認為他「未夠班」教人演技。