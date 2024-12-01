Suede殺入Clockenflap　主音high爆混入觀眾席任摸唔嬲

多次來港的90年代英國搖滾班霸Suede昨日（30日）於本地戶外音樂節《Clockenflap音樂節》擔任壓軸嘉賓，吸引大批觀眾支持。樂隊以新曲《Turn Off Your Brain and Yell》打頭陣，主音Brett Anderson施展渾身解數搞氣氛，大跳特跳，妖艷扭腰，倒轉行又跪地，對攝影機手指指，不忘招牌揈咪，並以廣東話打招呼：「你好香港！」第3首唱到名曲《Trash》即引來全場大合唱，之後唱《Animal Nitrate》更落台與前排觀眾近距離接觸，瞓身任摸，非常搏命！

樂隊表演《The 2 of Us》時Brett配合歌詞仰臥台上獻唱，唱完以廣東話說「多謝」。樂隊再玩《New Generation》、《Film Star》與《Everything Will Flow》等，Brett多次落台親近粉絲。Brett表示：「我哋一直想嚟呢個音樂節但配合唔到，今次終於嚟到好開心。」他又說出「明年再見」，透露再度來港的計劃。

期間有小撮年輕觀眾大聲爆粗叫囂，持續不斷地嘲弄主音在高音時遞咪給觀眾唱，大驚小怪，滋擾四周，惹來其他觀眾側目，但他們仍然未有收歛，相當「冇品」。

演唱會尾聲以名曲《Beautiful Ones》迎接最高潮，全場high爆大合唱，安歌則是名曲《Saturday Night》，在周六晚正好應景！