Suede殺入Clockenflap　主音high爆混入觀眾席任摸唔嬲

多次來港的90年代英國搖滾班霸Suede昨日(30日)於本地戶外音樂節《Clockenflap音樂節》擔任壓軸嘉賓,吸引大批觀眾支持。樂隊以新曲《Turn Off Your Brain and Yell》打頭陣,主音Brett Anderson施展渾身解數搞氣氛,大跳特跳,妖艷扭腰,倒轉行又跪地,對攝影機手指指,不忘招牌揈咪,並以廣東話打招呼:「你好香港!」第3首唱到名曲《Trash》即引來全場大合唱,之後唱《Animal Nitrate》更落台與前排觀眾近距離接觸,瞓身任摸,非常搏命!

樂隊表演《The 2 of Us》時Brett配合歌詞仰臥台上獻唱,唱完以廣東話說「多謝」。樂隊再玩《New Generation》、《Film Star》與《Everything Will Flow》等,Brett多次落台親近粉絲。Brett表示:「我哋一直想嚟呢個音樂節但配合唔到,今次終於嚟到好開心。」他又說出「明年再見」,透露再度來港的計劃。

期間有小撮年輕觀眾大聲爆粗叫囂,持續不斷地嘲弄主音在高音時遞咪給觀眾唱,大驚小怪,滋擾四周,惹來其他觀眾側目,但他們仍然未有收歛,相當「冇品」。

演唱會尾聲以名曲《Beautiful Ones》迎接最高潮,全場high爆大合唱,安歌則是名曲《Saturday Night》,在周六晚正好應景!