小宵虎南襲港見粉絲　不慎露底洩春光

有「三上悠亞接班人」之美譽的日本AV女優小宵虎南來港，今日（1日）到佐敦舉行粉絲見面會，跟約70位粉絲見面、拍照及答名，當中亦不乏女粉絲，表現親民的她，跟粉絲擊掌和合照，合照時又跟粉絲一起擺心心，在簽名環節時更有粉絲帶來車尾定風翼給她簽名。活動期間她在坐下時不慎春光乍洩，露出短裙內的白色內褲，之後工作人員為她以圍巾遮腿。

她表示首次在港辦見面會最初也有點緊張，但很快便覺得很開心，指香港粉絲跟台灣和日本粉絲比起來較怕醜。提到有粉絲將定風翼給她簽名，她笑指簽名時有想過坐在車上乘客的感受。問她對香港男士的印象？她坦言香港男生較安靜，若遇到心儀的也會考慮，問到擇偶條件？她笑言：「要好快覆，一Call即到！」

提到早前傳出她引退消息，在場的日本經理人表示不便回應，問到有何新計劃？她表示會繼續經營自己的短片頻道，轉型DJ的她也希望帶一些能歌善舞的女仔參與音樂節。問到是否有興趣拍電視劇？她坦言自己並並不擅長，因此未有想過向這方面發展，但若有機會也想一試。另提到早前有日本AV來港賣淫，問她會否擔心被誤會？經理人再次表示不方便回答。