東方日報C1：高鈞賢雙喜臨門　結婚做老竇

「香港先生」高鈞賢（Matthew）踏入40歲終於做人夫兼爸爸，之前跟較他年輕10歲的圈外女友在加拿大註冊結婚，女方更已成功懷上「小龍女」，預產期是明年1月。不過，早前其母不幸患上乳癌，雖然做了手術，但仍有一段路要衝破，Matthew承諾要做個強爸爸、老公及兒子。

藝人高鈞賢今年5月踏入40歲，他20歲時參加無綫《香港先生選舉》，成為首屆「香港先生」，之後簽約無綫旗下，多年來拍了30多套劇集。到了30歲，他毅然外闖，到內地拍劇，參與綜藝節目外，又成功當男一，再做老闆先後投資日本料理及個人服裝品牌，實現「自己未來自己選」的夢，現時他在深圳定居，中、港兩邊發展，成績不俗。今年40歲，他終於成家立室，正式宣布婚事及即將做爸爸的好消息。

Matthew曾公開表示早已有成家立室之意，日前在社交網晒出跟女友在美國街頭Kiss的照片「洩蜜」，女友腹部明顯隆起，看似已懷有5個月身孕。上周他在港出席時裝活動時，無名指戴有戒指，有傳媒問及此事，他只說：「下個月頭會有開心事情宣布。」其實Matthew之前已跟較他年輕10歲的圈外女友在加拿大註冊結婚，更將迎來「小龍女」，雙喜臨門。

Matthew接受本報獨家專訪時，坦言這10年經歷過很多事情，隻身外闖，嘗試不同工作，亦住過多個城市，現時40歲終於擁有自己的家庭，全是他計劃之內的事，他說：「我一直都想有自己家庭，而緣分嘅來臨，我去求婚、註冊、有BB，全部都順利完成。」他指跟太太由朋友開始認識，雙方經歷不少，而BB的來臨絕對是上天給的禮物：「我哋會有個『小龍女』，之前我喺香港求婚，然後我哋去咗馬爾代夫影婚紗相，再去加拿大註冊，嚟緊龍年尾就會生『小龍女』。我哋兩個事業上都比較忙，但大家又好有共識完成每一樣人生大事，都好低調。」他透露求婚當日雙方好友都在場，回憶過往的經歷，他忍不住感觸落淚。

生1個夠晒數

BB的預產期是明年1月中，問他是否已有心理準備做爸爸？他說：「我都係新手，要準備好多嘢，但太太向來好幫手，所以將來我都可以繼續喺事業上拚搏，好多謝佢。」之前每次產檢，他都會陪住太太，雖然內地返港可能辛苦，Matthew坦言這一年每天都只瞓大約4小時，拍劇、忙自己的生意，但他都表示值得：「我要做一個有責任感嘅爸爸，我都會Ready面對所有嘅困難。（打算追多個？）唔會，1個都夠，我花埋之後嚟緊10年、20年精力，當個女20歲時，我60歲都好滿足，所以一個都OK。」

之前他曾透露媽咪剛剛做了手術，所以要多放時間在香港照顧對方，原來其母早前發現患上乳癌二期，他說：「有次佢發現心口有硬塊，檢查發現到，已經做咗手術，不幸中嘅大幸。之後都仲有一條長路去Fight，會照顧住媽咪。咁多年我向事業進發，媽咪都畀我一句"I believe you can, you will."所以我都用同一句同我阿媽講，去戰勝呢個病。所以總括嚟講，40歲係我人生一個好重要嘅時刻，我要做個強爸爸、老公同囝囝嘅角色，所以阿女個名都係用獅子嘅『Lion』，佢叫『Liona』。」

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