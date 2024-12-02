毛皮業界首度亮相時尚高峰國際時裝匯演　香港毛皮業協會夥同俄設計師　展現創新力量

香港毛皮業協會理事之一林凱輝先生（左五），自去年起與俄羅斯著名設計師Igor Gulyaev（右七）合作，為設計增加國際化元素，更以嶄新理念成功進軍2024時尚界的年度盛事 — 時尚高峰（香港）Fashion Summit，成為首個在該平台亮相的毛皮業設計代表，標誌業界的一大突破。（客戶提供）

【特約報道】時尚界年度盛事「時尚高峰（香港）Fashion Summit國際時裝匯演」，早前於11月27至28日舉行，毛皮業界代表首次參與。香港毛皮業協會理事林凱輝與俄羅斯著名設計師Igor Gulyaev合作，為設計增加國際化元素，以嶄新理念參與國際時裝匯演，為毛皮業界帶來重大突破。林凱輝期望向全球展示香港毛皮業的創新實力，讓香港毛皮設計邁向國際。

籌備六個月 冀以皮草創造時尚風格

國際時裝匯演以啟德機場一百週年為背景，「穿越時空」為主題，林凱輝表示，Igor Gulyaev的《OLD MONEY》系列，以潮流為導向，將懷舊風格配以新的細節，優雅獨特，加上不同物料、面料及顏色，呈現新舊的啟德。林凱輝透露，為今次匯演籌備了六個月，參展的12件作品，包含不同的皮草元素，例如帽、小飾物及披肩等，展現毛皮的輕便與時尚感。「皮草一向給人負面感覺，希望聯同Igor Gulyaev，為消費者帶來更多獨特性的選擇，以皮草持續創造新的時尚風格，提高消費者對皮草的認識，打動時裝市場。」林凱輝希望透過今次的合作，重新定義毛皮在現代時尚中的地位，讓毛皮展現更多可能性。

Igor Gulyaev在時尚界享有盛譽，《OLD MONEY》系列展現了從過去風格中汲取靈感的低調奢華與精緻優雅。「自己勇於嘗試新事物，若要引領潮流，就要打破一些東西，由過去的時尚與現代對話，成為生動、靈活、有靈魂的一種時尚表達。」

林凱輝表示，皮草作為最古老的原料，可以循環再用，減少對環境的負擔，讓消費者有更多選擇。毛皮屬於天然且可降解材料，不僅保暖性能卓越，碳排放量亦遠低於化學纖維。自2019年起，國際毛皮協會推行「天然可持續皮草標誌」（FURMARK）認證制度，結合區塊鏈技術追蹤供應鏈，讓消費者了解產品的生產過程。