來到冬天，有很多珍貴的食材當造，被喻為土中白鑽的白松露，芳香的氣味能為菜式錦上添花，有意大利和日本餐廳大廚利用這粿珍貴的白鑽石，為客人帶來限定佳餚，提升味道體驗。

日式風情

除了歐洲，多個國家的菜式也可配搭白松露，中環新派居酒屋於現時至12月15日供應白松露精選嘗味菜單，菜式包括小龍蝦刺身伴黑松露魚子醬、薄切海鱸配柚子松露油、火炙薄切和牛、炭烤西班牙黑毛豬肋眼伴柚子松露汁、澳洲和牛戰斧扒和黑蒜汁雅枝竹等，無論是海鮮或肉類，批上海量的白松露，即時提味。客人亦可選白朱古力流心蛋糕配日本柚子雪葩或松露雞尾酒Nashi Harmony，完滿作結。此外，佳節當前，餐廳會推出節慶精選嘗味菜單、節慶早午餐、Yashoku夜食盛宴和除夕夜限定精選嘗味菜單及倒數派對，總有一款合你心水。

各有所好

日本以外，意大利佳餚擅長以白松露配搭。鰂魚涌飲食熱點內的2間餐廳都提供限定白松露風味。現時至12月，意大利餐廳的午市套餐已可升級享用，晚市菜單就有白松露和牛他他、白松露扁意粉、白松露意大利燉飯和香烤牛里脊等選擇。現代日本料理店則有白松露真鯛、白松露油甘魚露壽司卷、白松露藍鰭吞拿和白松露智利海鱸魚爐端燒，任君選擇。

高質意菜

現時至2025年1月5日，尖沙咀五星級酒店意大利餐廳推出6款白松露美饌。大蒜薯仔忌廉湯‧雜錦海鮮‧白松露以醇厚湯品配八爪魚和鮮蝦等海鮮，刨白松露享用，鮮味暖胃。自家製寬條麵配牛油及頂級帕爾馬芝士‧白松露，將3款食材拌勻麵條，芝香幼滑。其他有智利鱸魚‧炒蜆肉‧薯蓉‧白松露魚子醬汁、酥皮‧日本半熟蛋‧牛肝菌‧牛奶芝士‧金箔‧白松露、意大利飯配香檳、意大利牛肉他他‧醃蛋黃‧帕爾馬芝士‧白松露，以及香煎薄牛仔扒配意大利白酒汁‧小椰菜‧薯蓉‧牛肝菌‧白松露，分量十足。

廚師發辦

日式廚師發辦，講究不時不食，筲箕灣新派廚師發辦料理於12月以白松露作主角，打造多款特色料理。吉列鰆加花雕牛油汁和白松露片，香口入味。白子牛肝菌燉意大利飯加點白松露點綴，提升口味。傳統玉子加蝦膠、魚膠和山藥，灑陳30年帕爾馬芝士碎和白松露片，頓時令傳統味道變得高級。此外，餐廳亦有全新時令菜，包括本地龍蝦茶碗蒸和香箱蟹帶子卷等，加添風味。