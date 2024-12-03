Ian啟動倫敦墨爾本悉尼巡唱　受寵若驚：係意料之外的一年

男團MIRROR成員陳卓賢（Ian）今日（3日）於尖沙咀舉行《IAN CHAN "TEARS" IN MY SIGHT SOLO CONCERT 2025》記者會，宣布於2025年到倫敦、墨爾本、悉尼、澳門舉行巡迴演唱會，現場有60位Hellosss （粉絲暱稱）舉牌支持，場面熱鬧。

Ian7月時，於亞博完成7場首個個人亞博演唱會後，成為MIRROR中最多個唱場次的成員後，相隔5個月，再宣布將於明年舉行外地巡唱，亦是12子中最先衝出香港開個人騷的一位，成績屢創高峰，全黑打扮的他不諱言能開巡唱騷有受寵若驚之感，他說：「好開心，覺得好難得，今年係意料之外嘅一年，完成咗本身冇係計劃之內嘅嘢，好慶幸大家喜歡7月時嘅演唱會，又加場呀，隨之而來有呢次咁難得嘅機會。」

由於巡唱是突然而來的驚喜，所以巡唱首場日期及地點未落實，不過將會在明年年頭開始，為期約半年，他說：「要睇主辦同場地嗰邊傾，有大約地區，但場次都未知，如果場地同檔期配合到，可能會有未宣布嘅其他地區，都有粉絲想我去美國同加拿大，希望可以再帶多啲驚喜畀大家。」

之前的亞博騷有成員Anson Kong任嘉賓，巡唱時可會encore再合體？他稱未知，可會帶他巡唱？他就覺得：「佢大個仔，唔使人帶，佢自己去。（要佢自資旅費做嘉賓？）佢冇講，其他成員各自有行程，如果佢哋抽空出席到，我梗係開心啦。（心目中可有嘉賓名單？）巡唱就未有好似香港站請嘉賓嘅打算，因為想帶啲新嘢，如樂器及舞蹈各方面畀大家睇，所以個Rundown有啲未傾完。」不過他構思每站或設不同的限定彩蛋，可能會唱當地歌手的作品。

問到成為首位衝出香港開巡唱的成員感覺如何？他說：「冇諗呢啲，只係覺得呢個機會難得，多謝主辦，公司配合及粉絲鍾意我個騷。」可會因巡唱而影響團隊的工作？他就覺得影響不大：「公司會作出配合，我會盡量出席，唔會因為自己巡唱而耽誤其他成員，年頭時MIRROR巡唱都有經驗，有信心可以喺旅程中做吓有當地特色嘅歌，或者去一個地方就做首歌，我都開始做下年嘅歌，享受工作充實嘅生活。」

除巡唱是送給Hellosss 的彩蛋外，他亦準備了「派」聖誕禮物，就是預告推出苦等多年的首張實體唱片：「就到聖誕啦，其實初初出道時都夢想自己有張實體碟，呢個出碟嘅種子喺心裏面，呢幾年我一路寫住歌，冇停過，想自己做得好啲，做好裝備當有機會時就好好把握。」

Ian又話不介意冇假放，自己很愛工作，如之前MIRROR巡唱時，其他隊友趁空檔去玩，自己就留酒店房創作：「都別有一番風味嘅，喺唔同嘅環境係有啲新衝擊，玩就遲啲先，工作機會難得。（可會送聖誕禮物給自己作獎勵？）年年聖誕都係送畀屋企人 ，（買樓？）再努力多幾年先，之前送過首飾畀媽咪，今年想送手袋，最緊要屋企人開心。」