甄子丹出口術撩吳鎮宇隻揪　爆蔡思貝一場戲重拍3次

「宇宙最強」甄子丹在電影《誤判》身兼三職，對選角極之嚴謹，更找來視后蔡思貝及黃智雯客串助陣。子丹大爆思貝一場重遇戲需重拍3次，但並非因其演技有問題，而是拍了兩個版本，望從中挑選最好。為求完美，他拍攝時不斷地變，吳鎮宇有一場文戲亦變成「隻揪」戲，子丹笑言事前花了很多唇舌才說服對方，出來效果亦火花十足！

由甄子丹、張智霖及許冠文主演的電影《誤判》將於聖誕檔上映，子丹身兼監製、導演、主演三職，對選角方面極為審慎，更親自監督試鏡：「呢套戲每個演員都係我要求入組，我好好運，個個都演得非常好。我第一個見嘅係劉江叔，佢有一個視頻講自己嘅過去，講嘅時候充滿住一種傲骨，好啱做戲入面馮皓揚公公呢個角色，至於思貝呢，佢比較少演執法人員，個角色都好啱佢，除咗有打戲之外，佢仲有一場喺港鐵同我再遇見嘅戲份，呢個有兩個版本，重拍咗3次，因為我想睇吓邊個拍出嚟效果好啲，佢每次都好配合，文戲、動作戲都好好。」

天台群毆打通宵

黃智雯片中客串律師，原來外形為她加了不少分，子丹透露：「我想搵一個女演員演律師，呢個律師外表唔會畀人感覺好犀利，要柔弱啲，但內裏係好厲害嘅，智雯好適合。」

影片有甄子丹，打戲當然不能少，今次《誤》片有多個別出心裁的打鬥場面，其中於酒吧天台群毆戲，子丹更用上航拍一鏡過，他同時間與幾十位武師一齊打，難度超高：「呢場戲完全冇用CG，一個鏡頭落，講真都好難拍得番，4、50人打咗成個通宵。（咁高壓嘅拍攝仲要打足成晚，咪好難捱？）係！要靠意志，仲要稍一不留神隨時會出事，好簡單有場羊羊（馮皓揚暱稱）逃避追捕嘅戲，佢只係爬上去鐵絲網再被扯落嚟，都畀啲鐵線刮到成隻手爆缸，呢啲控制唔到。」

吳鎮宇片中與子丹經常對立，有一場兩人嗌交戲，子丹為了更有味道，決定加插一場「隻揪」戲，他對鎮宇拍打戲亦信心十足：「佢拍咗咁多年戲，一定冇問題，我同一班編劇度橋嘅時候，覺得加插隻揪戲成件事會昇華好多，但始終鎮宇係一個咁有經驗嘅演員，都會過濾應唔應該做，我身為導演當然要Sell橋，同佢用唔同嘅觀點以及角度去分析，最後佢都欣然接受咗，出嚟效果亦非常之好。」

除了酒吧天台大型動作戲，子丹還有一場在港鐵車廂內與殺手的對打戲，因打到整個車廂破爛，不可能借實景拍攝，故特別再花7位數字去搭景，他說：「個景係一比一咁去做，好多嘢甚至櫈同扶手嘅鋼質都係真實，地下仲要加機器嚟製造出列車行走時嘅移動，真係用咗好多錢，不惜工本。」

「宇宙最強」拒與囡囡甄濟如拍戲

甄子丹一直視愛女甄濟如（Jasmine）為掌上明珠，Jasmine近年在樂壇發展不俗，不過子丹明言不會考慮跟女兒合作拍戲，全因Jasmine有自己的想法，一心想做好音樂，對演戲暫無興趣。

而近日Jasmine於社交平台Po出不少靚相，其中更有跟好友吳家忻、林愷鈴的合照，眾人日前一齊去中環大型音樂節睇騷，捧英國饒舌歌手Central Cee場，玩得相當盡興。除了睇騷，她亦有Po一些唱歌短片，愈來愈有星味的她，獲網民大讚人靚聲甜。

Ian新片聖誕檔出戰未驚過

今年香港聖誕檔除了有甄子丹的《誤判》外，還有《獅子王：木法沙》、《魔戒：洛汗人之戰》、鄭伊健與陳卓賢（Ian）主演的《久別重逢》等電影上映，可謂各適其適，應各有捧場客。

Ian飾演鄭伊健的年輕版，跟許恩怡有兩小無猜的感情戲，影片於日本及長洲拍攝，是一齣奇幻電影，對於電影安排於聖誕靚檔上映，面對勁敵如雲，眾演員都未有懼色，直言對票房零壓力，只希望觀眾喜歡他們的作品及明白電影背後的訊息，便已感到很滿足。

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