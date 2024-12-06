《魔法壞女巫》科威特被禁映　Ariana Grande將獲首個電影獎

由美國樂壇天后Ariana Grande主演的音樂劇改編電影《魔法壞女巫》（Wicked）近期於全球熱映中，不過影片近日就被中東國家科威特禁映，當地傳媒猜測影片被禁並非因故事內容或場面而是與影片的性小眾演員有關。

雖然影片未緣於中東國家上映，但卻傳來好消息。下月初舉行的年度《棕櫚泉國際電影節》就宣布Ariana憑《魔》的演出而獲大會頒發「冒起之星獎」。頒獎禮將於下年1月3日舉行。此外，美國3大影評人協會之一的《全國電影評論學會》日前就選《魔法壞女巫》為今年最佳電影，而華人導演朱浩偉（Jon M. Chu）就勇奪最佳導演，片中兩大主角Ariana與Cynthia Erivo 就獲「NBR焦點獎」。而影帝影后就由《Queer》的丹尼爾格力（Daniel Craig）與《Babygirl》的妮歌潔曼（Nicole Kidman）分別奪得。講述教宗選舉的《教宗選戰》（Conclave）就獲最佳整體演出。另方面，《美國電影學院》（AFI）昨日宣布年度最佳電影及劇集名單，《魔法壞女巫》亦是「10佳」之一。