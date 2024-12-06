ERROR變「死腳膠」闖日　193為紅色行程狂食10倍金箔

由ERROR主持的節目《ERROR死腳膠千萬巨蛋自作夢》，4子包括隊長梁業（肥仔）、何啟華（Dee）、郭嘉駿（193）和吳保錡（Poki）以「死腳膠」金屬樂隊的身份勇闖日本，今晚(6日)一集《死腳膠》將會去到日本首屈一指的金箔名城金澤進利綠色行程。

發起人193會選擇一位兄弟一同穿上傳統服飾，到訪各處古蹟，留下倩影，而行程代號為「Bro前試行為」，3人聽見後即時你推我讓，Poki被秋後算帳，表示肥仔之前逃離上三德山的紅色行程而避過一劫，否則可能已死去。193解釋因為上山前一日有位60歲婦人跌落山重傷，肥仔敵不過2人的你一言我一語，自動舉手話去。但此時193卻要求3人搓包剪揼來決定，最後一盤轉為慢出的人輸，結果Dee由原本搓贏，卻因為出拳慢半秒而淪為輸家，Dee忍不住大叫「黐線」。最後Dee以「不死鳥忍者Dee」造型，陪同「金斑鳩主公三」造型的193游走金澤城、長町以及宇多須神社。難得來到金箔名城，4人當然少不了要一嘗金箔的滋味，193見刨冰上已鋪滿金箔依然意猶未盡，不停追加金箔，之後轉戰品嘗多4倍金箔的金箔魚生飯，193又要多加10倍金箔，希望成為全香港含金量最高的藝人。