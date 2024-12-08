黃嘉雯搞船P慶生同譚嘉儀與水有緣　着埋「婚紗」預演婚禮？

前港姐冠軍黃嘉雯（Carmaney）昨日（7日）31歲生日，早前已經為此開船P大搞生日派對，獲圈中好友古佩玲、陳熙蕊、譚嘉儀和鄧伊婷等人慶祝支持。譚嘉儀更特地在的社交平台Po相送上生日祝福，說：「Happy birthday my dear Carmaney，真係好開心可以識到你，由我哋拍水上節目開始到今日慶祝你嘅生日！都係咁啱喺水上面，真不愧Watergirls，仲要係咁靚嘅 Boat Dinner Party，玩得好開心！！祝你生日快樂！年年都咁靚，Water girls happy together，forever，Love you。」

另外，壽星女Carmaney亦為自己影了一輯靚靚生日相，相中她身穿純白色低胸禮服，十足婚紗一樣，又手捧生日蛋糕，大晒美肩鎖骨，相當吸睛，她以英文留言：「 Dearest gentle reader,It is rumored, that a very special young lady got a year older today. And don't you dare forget: just like a fine wine, a woman gets better with age.Yours Truly,Lady Whistledown。」獲大批好友送上生日祝福。