黃嘉雯搞船P慶生同譚嘉儀與水有緣　着埋「婚紗」預演婚禮？

前港姐冠軍黃嘉雯(Carmaney)昨日(7日)31歲生日,早前已經為此開船P大搞生日派對,獲圈中好友古佩玲、陳熙蕊、譚嘉儀和鄧伊婷等人慶祝支持。譚嘉儀更特地在的社交平台Po相送上生日祝福,說:「Happy birthday my dear Carmaney,真係好開心可以識到你,由我哋拍水上節目開始到今日慶祝你嘅生日!都係咁啱喺水上面,真不愧Watergirls,仲要係咁靚嘅 Boat Dinner Party,玩得好開心!!祝你生日快樂!年年都咁靚,Water girls happy together,forever,Love you。」

另外,壽星女Carmaney亦為自己影了一輯靚靚生日相,相中她身穿純白色低胸禮服,十足婚紗一樣,又手捧生日蛋糕,大晒美肩鎖骨,相當吸睛,她以英文留言:「 Dearest gentle reader,It is rumored, that a very special young lady got a year older today. And don't you dare forget: just like a fine wine, a woman gets better with age.Yours Truly,Lady Whistledown。」獲大批好友送上生日祝福。