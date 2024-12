胡鴻鈞走數唔除衫　吳業坤「飛釘」急着褸怕老婆嬲豬

歌手胡鴻鈞和吳業坤昨晚(8日)假旺角麥花臣場館舉行聯乘演唱會。二人同是選秀節目《超級巨聲2》出道,開場即在大銀幕上播出二人當年的參賽片段,喚起大家的集體回憶。他們又一出場即給粉絲驚喜,不但會輪流突然現身在觀眾席間,又會主動與歌迷親近,吳業坤更下台同觀眾親近打招呼,大走親民路線。他們表示當年歌唱比賽的輪贏已經不再重要,最重要是現在大家都能夠上台唱歌,又指《巨聲》之後大家都做了歌手,能夠開到自己的演唱會,所以今次合作開演唱會都希望可以帶到點東西給大家。細細個經常電視撈飯,所以非常幸運一入行就圓夢可以為劇集唱主題曲。

期間,吳業坤在台上脫去外套,舉高臂彎晒出「麒麟」臂,然後取笑自己說:「好肥。」又自爆被汗水濕透的白色恤衫令自己「飛釘」,並用雙手遮擋胸前春光,裝作怕醜,胡鴻鈞聞言笑說:「我好鍾意。」唱完歌後,吳業坤表示想着回外套因為飛釘,胡鴻鈞笑說:「唔緊要,如果唔係聽日報道冇嘢出。」不過之後都有女助手上台為吳業坤穿上外套,胡鴻鈞笑問他太太濱口愛子會否介意,而吳業坤亦即以英文表示:「It’s Okay,no problem ,but be careful with your hand。」接着他們又播出當年入行的舊照,當中有不少吳業坤出的黑圖,包括穿女裝、瞓覺醜照和派對上嘔吐照片,胡鴻鈞笑言這短短的一部分,他用了3、4小時準備,歌都不練了,只顧住揀相。另外,演唱會亦安排了觀眾點歌環節,吳業坤還做媒人幫忙撮合一對台下觀眾情侶。

受訪時,他們透露有計劃將這個演唱會延伸成為巡迴演唱會,考慮會先在內地或馬來西亞做演出。提到他們走數除衫,吳業坤就解釋已經除外套露出了手臂,而且演唱會上還流出了自己的醜照,這比除衫更衝擊,笑言有陰影:「相信大家唔想睇腹肌,想睇手機。」吳業坤又提到今次未能夠幫胡鴻鈞招親,但卻能在與粉絲互動的環節中成功幫現場粉絲撮合成一對,都大感開心,所以鴻鈞招親計劃留待下一站再進行。問到下次胡鴻鈞可會加入騷肌行列?他就回答視覺衝擊,一向都交給吳業坤負責,自己負責其他範疇的衝擊。講到吳業坤在演唱會上不時都會向台下老婆愛子解釋翻譯,他就稱因為台上連環爆出自己年少輕狂的相片,所以要打個底先,笑說:「或者我今晚唔好返屋企啦,等件事告一段落先。」又笑言自己毫無還擊之力,完全沒有胡鴻鈞的黑圖:「佢食餐飯都可以影我,佢嘔我都唔會影啦。」胡鴻鈞就笑言自己好關心對方,因為想當年大家一直出雙入對,問到吳業坤太太愛子才是第三者?吳業坤笑言太太是他們分開之後才加入,所以沒有問題。提到當年一同參加「巨聲」的參賽者都沒有來睇騷,吳業坤就解釋,因為大家都沒有空,不過平時都有定期聚餐,表示一齊食飯好過聽歌。