金球獎︱安祖蓮娜與妮歌潔曼大熱爭奪劇情組影后

《第82屆金球獎》即將於香港時間下年1月6日早上舉行，提名名單剛出爐，以劇情組最佳女主角競爭最為激烈！於今屆《威尼斯電影節》勇奪影后的妮歌潔曼（Nicole Kidman）憑《Babygirl》「好色波士」以大熱姿態入圍，決戰憑音樂傳記片《Maria》提名的另一女星安祖蓮娜祖莉（Angelina Jolie）！

今次是妮歌第17次提名《金球獎》，之前她已先後5奪《金球獎》。其他入圍者包括《The Last Showgirl》的加拿大性感女神彭美拉安德遜（Pamela Anderson）、《The Room Next Door》的英國女星泰迪史雲頓（Tilda Swinton）、《Lee》的英國金像影后琦溫斯莉（Kate Winslet）以及《I'm Still Here》的巴西女星Fernanda Torres。

歌舞／喜劇組影后方面，美國女星狄美摩亞（Demi Moore）憑話題新作《完美物質》（The Substance）順利入圍，與憑《阿諾拉》（Anora）上位的美國新星Mikey Madison爭獎，勢均力敵！而同組提名還有《魔法壞女巫》（Wicked）的美國女星Cynthia Erivo、《挑戰者》（Challengers）的美國女星Zendaya、《毒王女人夢》（Emilia Perez）的西班牙跨性別女星Karla Sofia Gascon以及《Nightbitch》的美國女星艾美亞當絲（Amy Adams）。Karla是繼2012年美國女星Michaela Jae Rodriguez之後，《金球獎》史上第2位跨性別演員獲提名。