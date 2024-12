金球獎︱安祖蓮娜與妮歌潔曼大熱爭奪劇情組影后

《第82屆金球獎》即將於香港時間下年1月6日早上舉行,提名名單剛出爐,以劇情組最佳女主角競爭最為激烈!於今屆《威尼斯電影節》勇奪影后的妮歌潔曼(Nicole Kidman)憑《Babygirl》「好色波士」以大熱姿態入圍,決戰憑音樂傳記片《Maria》提名的另一女星安祖蓮娜祖莉(Angelina Jolie)!

今次是妮歌第17次提名《金球獎》,之前她已先後5奪《金球獎》。其他入圍者包括《The Last Showgirl》的加拿大性感女神彭美拉安德遜(Pamela Anderson)、《The Room Next Door》的英國女星泰迪史雲頓(Tilda Swinton)、《Lee》的英國金像影后琦溫斯莉(Kate Winslet)以及《I'm Still Here》的巴西女星Fernanda Torres。

歌舞/喜劇組影后方面,美國女星狄美摩亞(Demi Moore)憑話題新作《完美物質》(The Substance)順利入圍,與憑《阿諾拉》(Anora)上位的美國新星Mikey Madison爭獎,勢均力敵!而同組提名還有《魔法壞女巫》(Wicked)的美國女星Cynthia Erivo、《挑戰者》(Challengers)的美國女星Zendaya、《毒王女人夢》(Emilia Perez)的西班牙跨性別女星Karla Sofia Gascon以及《Nightbitch》的美國女星艾美亞當絲(Amy Adams)。Karla是繼2012年美國女星Michaela Jae Rodriguez之後,《金球獎》史上第2位跨性別演員獲提名。