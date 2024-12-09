金球獎︱Selena Gomez新作《毒王女人夢》橫掃10獎提名稱霸

《第82屆金球獎》將於香港時間下年1月6日早上舉行，提名名單出爐，結果，由美國歌影視天后Selena Gomez主演的歌舞片《毒王女人夢》（Emilia Pérez）共獲10獎最多提名暫領先。

《毒》除了獲歌舞／喜劇組最佳電影之外亦獲最佳非英語電影提名，此外，片中3位女星Selena Gomez、素兒莎丹娜（Zoe Saldana）與西班牙跨性別女星Karla Sofía Gascón包辦最佳女主角與女配角提名。Selena除獲最佳女配角提名之外亦誇組提名，她憑劇集《破案三人行》（Only Murders in the Building）提名歌舞／喜劇組最佳女主角。而僅次於《毒》就是艾哲倫保迪（Adrien Brody）主演的《The Brutalist》，影片獲7獎提名。

《第82屆金球獎》部分提名名單

【劇情組最佳電影】

《The Brutalist》

《搖滾詩人：未知的傳奇》

《教宗選戰》

《沙丘瀚戰：第二章》（Dune: Part Two）

《Nickel Boys》

《September 5》

【歌舞／喜劇組最佳電影】

《阿諾拉》

《挑戰者》

《毒王女人夢》

《A Real Pain》

《完美物質》

《魔法壞女巫》

【劇情組最佳男主角】

艾哲倫保迪《The Brutalist》

添麥菲查洛美《搖滾詩人：未知的傳奇》

丹尼爾格力《Queer》

Colman Domingo 《Sing Sing》

賴夫費恩斯《教宗選戰》

施巴斯坦史丹《飛黃騰達》

【劇情組最佳女主角】

彭美拉安德遜《The Last Showgirl》

安祖蓮娜祖莉《Maria》

妮歌潔曼《Babygirl》

泰迪史雲頓《The Room Next Door》

Fernanda Torres《I'm Still Here》

琦溫斯莉《Lee》

【歌舞／喜劇組最佳男主角】

謝西艾辛堡《A Real Pain》

曉格蘭特《Heretic》

Gabriel LaBelle 《Saturday Night》

Jesse Plemons 《憐憫的種類》

Glen Powell 《情迷假殺手》

施巴斯坦史丹《A Different Man》

【歌舞／喜劇組最佳女主角】

艾美亞當絲《Nightbitch》

Cynthia Erivo 《魔法壞女巫》

Karla Sofia Gascon《毒王女人夢》

Mikey Madison 《阿諾拉》

狄美摩亞《完美物質》

Zendaya《挑戰者》

【最佳男配角】

Yura Borisov 《阿諾拉》

Kieran Culkin 《A Real Pain》

愛德華諾頓《搖滾詩人：未知的傳奇》

佳皮雅斯《The Brutalist》

Jeremy Strong 《飛黃騰達》

丹素華盛頓《帝國驕雄II》

【最佳女配角】

Ariana Grande 《魔法壞女巫》

Selena Gomez《毒王女人夢》

Felicity Jones 《The Brutalist》

Margaret Qualley 《完美物質》

伊莎貝拉羅西里尼《教宗選戰》

素兒莎丹娜《毒王女人夢》

【最佳導演】

Jacques Audiard《毒王女人夢》

Sean Baker 《阿諾拉》

Edward Berger 《教宗選戰》

Brady Corbet 《The Brutalist》

Coralie Fargeat 《完美物質》

Payal Kapadia《乘著光的幻想》

【最佳非英語電影】

《乘著光的幻想》（All We Imagine as Light）（印度）

《毒王女人夢》（法國）

《The Girl with the Needle》（丹麥）

《I'm Still Here》（巴西）

《The Seed of the Sacred Fig》（德國）

《Vermiglio》（意大利）

【最佳動畫】

《貓貓的奇幻漂流》（Flow）

《玩轉腦朋友2》（Inside Out 2）

《Memoir of a Snail》

《魔海奇緣2》（Moana 2）

《超級無敵掌門狗之最強復仇鳥》

《荒野機械人》（The Wild Robot）