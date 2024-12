《金球獎》電視提名　《魷魚遊戲2》未上線已獲提名爭劇集獎

國際影視界盛事,《第82屆金球獎》將於下年1月初舉行,提名名單昨晚公布。劇集方面,《大熊餐廳》(The Bear)以5項提名領先,萬眾期待的韓劇《魷魚遊戲2》雖然要到今個月26日才上線,但仍然有入圍爭劇情組最佳劇集獎。

《魷》將與《The Day of The Jackal》、《幕府將軍》(Shogun)、《頭號外交官》(The Diplomat)、《史密夫決戰史密妻》(Mr. and Mrs. Smith)以及《翻盤特工隊》(Slow Horses)爭劇集獎。不過,《魷魚遊戲2》演員部分則沒有入圍,相反,獲4獎提名的《幕》劇中3位日本演員真田廣之、澤井杏奈與淺野忠信都順利獲劇情組最佳男女主角與男配角提名。其中「艾美視帝」真田廣之就與兩大奧斯卡影帝《翻》加利奧文(Gary Oldman)、《The Day of the Jackal》的愛迪雷美(Eddie Redmayne)爭視帝。

至於視后方面,英國女星琦溫斯莉(Kate Winslet)獲影視兩項提名,她憑電影《Lee》獲劇情組最佳女主角提名之外,亦憑劇集《政權》(The Regime)提名迷你劇及電視電影最佳女主角。而與琦同樣「叫兩飛」的Selena Gomez亦於社交網直擊她得悉獲兩獎提名的片段,片中見到Selena在「被竇」內睇《金球獎》提名公布直播,當她得悉自己獲提名時難掩興奮之情。事後她將片段放上社交網,並留言恭喜電影《毒王女人夢》(Emilia Pérez)的劇組,並表示自己好感激同榮幸可獲提名,亦為同獲提名同片的素兒莎丹娜(Zoe Saldana)與Karla Sofía Gascón 感驕傲。她憑《毒》提名最佳女配角之外,亦憑劇集《破案三人行》(Only Murders in the Building)連續第3年獲喜劇/音樂劇組最佳女主角提名。