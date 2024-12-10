《金球獎》電視提名　《魷魚遊戲2》未上線已獲提名爭劇集獎

國際影視界盛事，《第82屆金球獎》將於下年1月初舉行，提名名單昨晚公布。劇集方面，《大熊餐廳》（The Bear）以5項提名領先，萬眾期待的韓劇《魷魚遊戲2》雖然要到今個月26日才上線，但仍然有入圍爭劇情組最佳劇集獎。

《魷》將與《The Day of The Jackal》、《幕府將軍》（Shogun）、《頭號外交官》（The Diplomat）、《史密夫決戰史密妻》（Mr. and Mrs. Smith）以及《翻盤特工隊》（Slow Horses）爭劇集獎。不過，《魷魚遊戲2》演員部分則沒有入圍，相反，獲4獎提名的《幕》劇中3位日本演員真田廣之、澤井杏奈與淺野忠信都順利獲劇情組最佳男女主角與男配角提名。其中「艾美視帝」真田廣之就與兩大奧斯卡影帝《翻》加利奧文（Gary Oldman）、《The Day of the Jackal》的愛迪雷美（Eddie Redmayne）爭視帝。

至於視后方面，英國女星琦溫斯莉（Kate Winslet）獲影視兩項提名，她憑電影《Lee》獲劇情組最佳女主角提名之外，亦憑劇集《政權》（The Regime）提名迷你劇及電視電影最佳女主角。而與琦同樣「叫兩飛」的Selena Gomez亦於社交網直擊她得悉獲兩獎提名的片段，片中見到Selena在「被竇」內睇《金球獎》提名公布直播，當她得悉自己獲提名時難掩興奮之情。事後她將片段放上社交網，並留言恭喜電影《毒王女人夢》（Emilia Pérez）的劇組，並表示自己好感激同榮幸可獲提名，亦為同獲提名同片的素兒莎丹娜（Zoe Saldana）與Karla Sofía Gascón 感驕傲。她憑《毒》提名最佳女配角之外，亦憑劇集《破案三人行》（Only Murders in the Building）連續第3年獲喜劇/音樂劇組最佳女主角提名。