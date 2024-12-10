Anson Lo曾為「MIRROR騷意外」飽受困擾　多放時間注重精神健康

男團MIRROR成員盧瀚霆（Anson Lo）今日（10日）到電台接受鄭裕玲訪問，過百「神徒」（粉絲暱稱）一早到電台門外守候，Anson Lo甫抵埗即引來粉絲尖叫，他先企定定給記者拍照，再轉身面向神徒打招呼，冧爆粉絲。

Anson Lo在節目中為2024作回顧，表示早已定下目標，要朝住工作、生活平衡為前題，今年以音樂為主，今年出了4首不同風格歌曲已目標達成，感謝公司一如以往，給他在歌曲創作上有很大的自主權：「可能公司都覺得我造歌嘅方向都迎合到市場。」

另生活上亦放多了時間於精神健康，坦言經歷了「MIRROR紅館演唱會意外」和休團後，雖然之後已復出並出歌，但其實一直被事件困擾令情緒不穩，心情低落，更試過排舞期間突然爆喊，嚇呆了隊友及排舞師：「嗰陣諗住以工作去麻木自己，但返到屋企、一靜落嚟又會唔開心，所以今年定咗目標，希望工作減慢節奏，放多啲時間喺精神健康上面。」

本身少戶外活動的他，今年挑戰行山運動，透露好友張繼聰教他要多接觸大自然去放鬆自己，而本身熱愛行山的助手正好當他的「行山腳」，但笑指因有蚊叮和太陽曬，故仍未能當行山是樂趣事，不過確實能令他平靜下來，令他成功告別這2年的繃緊低落期，亦因為投放多了時間在身心健康上，心情放鬆加上喝多了水及均衡飲食的幫助下，皮膚比以前好了很多，對現時身形十分滿意，希望可一直保持下去。

他透露那段時間成員間也有互相傾訴，幸好大家心態強大才捱過低潮期，更感激神徒一直對他不離不棄，無條件不斷給予支持，感到很有愛。提到神徒每次都提早到場等他到電台，他知道大家為見他一面而日曬雨淋也感心痛，每次都會叫大家小心身體，笑指難以下狠心叫大家離開，又提到入行前當排舞師時捱過不少苦頭，因當時收入微薄，就連到快餐店吃個包也要三思，還要顧慮給家用，坦言壓力很大，現時雖然有點成績，但仍會保持努力工作，把握每次演出機會、做好自己作報答粉絲厚愛。

提到新歌《致我》，他表示這歌正好是自己2024年在精神健康成長的一個回顧：「錄音嗰陣睇到啲歌詞，會令我諗起每次行沙灘時候嘅放鬆感受，覺得其實好多嘢都係好小事。」問到他是否成熟了不少？他笑謂：「睇吓對住邊個，同阿Jer一齊嗰陣會變得好幼稚，會講埋啲無聊嘢一齊笑。」

他透露早前已定下2025年的目標，來年希望能推出大碟，因此要造更多新歌，現正努力尋找更多Demo及跟不同音樂人溝通，期望下年中能推出新碟。

完死訪問後，Anson Lo大約5點步出電台，並走近守後多時的神徒，逐一收取神徒們帶來的信件和禮物，期間不時又跟大家擺心心甫士及對話，氹得一眾神徒十分高興。跟大家互動了約35分鐘後，他表示正在拍攝日常Vlog，而這裏也是終結站，叫神徒跟他一起對鏡頭講拜拜，不過就有神徒大叫：「盧瀚霆，我愛你！」