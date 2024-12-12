ERROR到日本福島縣跑馬拉松　Dee跑得慢獲全員體諒

由ERROR主持的《ERROR死腳膠千萬巨蛋自作夢》，4子包括梁業（肥仔）、何啟華（Dee）、郭嘉駿（193）和吳保錡（Poki）以「死腳膠」金屬樂隊身份勇闖日本，新一集《死腳膠》去到曾受2011年311大地震引發海嘯所催毁的福島縣，面對遭受災難後的小學遺址，一遍頹垣敗瓦，當年這所距離沿海只有300米的小學，雖然被海嘯催毁得體無完膚，但因為校長和老師當機立斷，帶領所有學生直奔1.5公里遠的大平山避難而得以避過災難。

《死腳膠》今次也要參與的紅色行程，就是複製當時的逃生經歷，行程代號為「海嘯逼我跑馬拉松」。4人冒雨向著大平山出發，唯獨Dee因為着錯鞋，所以跑得特別慢，其他3子雖然口中不斷取笑、責罵兼埋怨Dee拖慢大家進度，但對他不離不棄。

Poki更指要有福同享、有難同當、有禍大家揹。肥仔亦表示當年避難的學生中有一位是傷殘學生，大家也沒有離棄他，所以我們也應該體諒Dee。最後他們在互相扶持下，在當年海嘯發生時間3點33分前到達避難地點，全員生還之餘，亦得到靈感。

對於這次旅程獲得的靈感，193表示滿意，但擔心未必足夠成為一首歌曲。Poki反而覺得有日本音樂大師幫忙整合一定無問題。Dee就表示獲得靈感的過程好夢幻，感覺很過癮。而肥仔就坦言一直以來所有歌曲也是靠別人創作，但經過今次終於開心有一首歌是合4人之力創作出來。Dee亦相信在這次旅程得到的珍貴經歷，有助將來在音樂路上加入更多自創元素。