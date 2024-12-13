本日日本：連鎖快餐店聯乘潮服　要BBQ醬定芥末醬？

之前日本麥當勞與潮牌graniph的聯乘系列均引起搶購潮，兩品牌即將作出第4度聯名系列，相信定必又引來一波熱潮。今次合作以麥當勞的標誌及經典產品漢堡包、薯條、飲品杯等為設計靈感，打造了一系列讓人一看就忍不住掏錢搶購的限量商品。當中最引人注目的是「巨無霸刺繡美式棒球褸」，色彩鮮明的刺繡設計，不僅是保暖必備，更讓你在街頭回頭率爆燈。另一款半拉鏈長袖衞衣於胸口上印了分別沾有BBQ醬和芥末醬的麥樂雞，並以or字將兩者串連起來，而兩隻衣袖亦分別各採用兩款醬的顏色，身為麥樂雞捧場客必定很有親切感。另外，冬季限定的忌廉可樂餅堡圖案T-shirt也是這次聯名系列的焦點之一，利用凝膠印刷技術，將圖案中的醬汁光澤感與焗烤效果巧妙呈現。此外更推出了「麥當勞經典紙袋迷你斜孭袋」，以經典的紙袋為設計靈感，袋上刺上麥當勞和「I’m lovin’ it」口號，麥記粉絲必買。系列於12月24日起於graniph各門市正式開賣，現已可於網上訂購。