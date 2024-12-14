譚凱琪「硬朗Madam」獲讚　「慘情女教師」張美妮出色

無綫劇《異空感應》陸續有不同新鮮面孔爆出，本周最大驚喜一定是44歲凍齡人妻張美妮，戲中飾演受虐角色，集柔弱、可憐及驚青於一身，多場喊戲相當逼真，有網民：「張美妮喊得好似」、「藝訓班出生，唔係流的」。

張美妮受訪時坦言過足戲癮，並透露為了做好角色一度「離家出走」，張美妮表示：「呢個角色真係好大挑戰，因為未試過演內心咁複雜嘅角色。一個 suppose好正能量嘅老師，背後原來背負住咁慘痛同黑暗嘅經歷，所以真係要用好多時間去揣摩。」她說指雖然拍攝時間多為晚上，但為了全情投入，她每天一大早便會離開屋企「與世隔絕」：「任何電話 WhatsApp 都唔聽唔理，等自己好似個角色咁生活，因為佢角色背負嘅嘢太多，我覺得唔預早投入多啲會唔夠真實。」美妮又指昨晚播出的天台企跳戲，她現場只要一 Roll 機便忍不住淚如雨下，即使只是拍攝雙腳特寫，眼淚仍是不受控制：「可能因為埋位前我係咁同自己講要 keep 住入戲、唔鬆得，因為一鬆咗就好難有番嗰種咁真實嘅想死念頭。」

另外，提到本身是多間髮型屋和餐廳老闆娘，透露近年生意難做，但她樂觀面對時代的轉變及種種難關：「要更落力去諗點做好啲，例如諗啲更多適合大家嘅 promotion，努力提升質素同埋服務再貼心啲。雖然艱難，但凡事都有正反面，就算實體店會易畀網絡嘢取代，但同時我哋亦可以諗吓點好好利用網絡呢個工具去幫自己宣傳。」

至於飾演「指天椒」的譚凱琪（Zoie）劇中挑戰連串動作場面，她大呼開心及過癮，她表示：「我成日都想做打女，因為好型，同埋做演員咩都要試吓吖嘛。呢套劇好多打鬥都係自已親身上陣㗎！都叫圓咗做打女嘅心願，同埋拍出嚟真係好型。」與監製Amy已非首度合作，很感謝對方再次給予如此有發揮的角色，她表示：「角色本身個故事好豐富，除咗小產過、又要面對老公有外遇，所以情感方面好多創傷，我都覺得佢好慘。但因為係上司嘅關係，返到公司又要扮到好 tough 咁，有血有淚幾好玩。」

昨晚一集遭外遇老公無情冷待後以淚洗面的場口，可謂我見猶憐，加上近乎素顏的狀態，別具感染力。不少網民留言表示 Zoie 瘦了不少，對此 Zoie 坦言每次拍劇必然至少瘦一圈：「我睇番都覺得自己原來咁瘦，拍嗰時唔覺㗎！其實我每次拍劇都會瘦，我本身做嘢好 tense，會冇乜胃口同食無定時，當然嗰時仲要分身照顧小朋友變相有無形壓力都有影響嘅。」Zoie與好友龔嘉欣今年開始合力經營時裝生意，指過程都是從橦板中學習：「起初都係抱住試玩嘅心態，呢盤生意我哋係由零開始，每個 step都要親力親為，由設計到營銷宣傳都係一手一腳去試去撞板，冇得嗌辛苦。因為當你開始咗去做，你就要全力以赴，做到最好。」