盧慧敏帶狗明星出席校園分享會　為安全唔戴首飾

由盧慧敏（Amy）主演的電影《得寵先生》踏入上映第3周，票房衝破300萬港元。今次電影主題宣揚保護流浪動物及關懷長者，團隊除義賣tee籌款與捐糧到狗舍外，Amy日前還偕同導演兼編劇李志偉（Thomas），及動物庇護站義工JoJo等，帶着狗狗「自來」和「MayMay」，到一間學校舉行「領養不棄養」分享會，讓逾百名小學生與狗狗親密接觸，現場充滿興奮笑聲。

分享會開始前，「自來」與「MayMay」入場時，同學們立即變得興奮，伸手輕輕撫摸牠們。之後同學仔獲邀請與狗狗玩小遊戲，Amy即分享拍攝時與牠們的相處秘訣：「其實人同狗都一樣，最重要係關心及陪伴，可以用說話、眼神、擁抱，你哋可以攬吓隔籬位嘅同學仔。」台下同學仔即起哄並互相擁抱。

活動結束後，Amy興奮表示：「好開心因為演出呢部電影，然後參與到咁有意義嘅活動。我人生第一次同咁多小朋友近距離接觸，見到佢哋望到狗仔嘅反應好開心，禮堂充滿笑聲、尖叫聲同埋雀躍嘅表現，令到我哋整個團隊更加投入，互相都有好好嘅影響。」她還透露為了今次分享會而悉心「打扮」﹕「有次『人寵場』遇到一隻好熱情嘅狗仔，佢撲埋嚟整甩咗隻耳環，好彩佢無食到，所以為咗狗狗嘅安全，我今日唔戴任何首飾，而且紮行馬，可以接受狗狗任何形式嘅擁抱同埋濕吻，哈哈﹗」