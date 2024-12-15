林夏薇珠寶店開張性感登場　送全場賓客半卡鑽石表心意

視后林夏薇（薇薇）及老公莫贊生、林峯及太太張馨月、陳展鵬夫婦、譚俊彥夫婦、方力申、馬志威、洪永城夫婦、陳山聰帶同兒子以及無綫高層樂易玲等人現身薇薇珠寶店的開幕禮。老闆娘薇薇身穿Deep V晚禮服現身，大晒事業線，又大手筆地送每位到場嘉賓半卡鑽石表心意。

這是薇薇第一間實體店，籌備了五年，問到可有再開分店的想法？她就表示未想到太長遠，不過已經決定好與不同地區的加盟商以及各大品牌合作，她又稱為了這間店，缺乏睡眠，表示見到有這麼多家人朋友願意抽空到場支持，真的好感動：「因為你都知12月有幾忙㗎啦，馬志威仲要專登改第一班機返嚟撐我，好感動。」又笑言要多抱幾下剛勇奪《新時代國際電影節》金揚花影帝的堂兄林峯，沾沾旺氣。提到這麼多位視帝撐場，未攞視后先贏人緣獎？她就笑言每位都好優秀，可以來撐場已經好開心，自己都會投他們一票，又同意有影帝加持，信心大增：「學你話人緣獎，同埋咁多有分量嘉賓嚟到，我自己都一定要準備啲心意多謝佢哋，所以每人都有粒鑽石（好抌本？）都要嘅，我都好愛佢哋。」又指這壇生意自己投資了八位數。

講到莫贊生，她表示老公心靈上的支持都好重要：「因為籌備一個品牌要有好多精力，同埋大家都知道我要拍戲，所以都好多謝佢畀到好大支持我（佢有冇份投資？）我哋分開投資。」她又指工作時間分配上一直都是拍戲生意兩兼顧，暫時都分配得幾好，沒有出問題，再加上有家人的支持和包容，令自己可以全心全意投入事業，又言與老公在生意上亦是好好的夥伴，老公亦教會自己好多生意上的事。問到可有時間生B？她笑言：「咪生咗出嚟囉，呢間店（方力申催你？）佢講我？佢自己先啦。」

同場方力申大讚薇薇不論生意、飲食、設計、演員還是做人老婆都好出色，指女性在這個時代是萬能，笑言她亦是時候生小孩，但一問到方力申自己幾時生，他立即迴避說：「唔好講呢啲（阿媽有冇催？）唔好講呢啲。」

提到他早前於內地一綜藝節目中又跳又唱郭富城的《Para Para Sakura》遭到網民狠批，對此他表示「唔理得咁多」，最重要自己開心，會給今次表演打99分，笑言自己私下反覆觀看自己跳舞影片，問到女友看後可有感想？他說：「佢覺得我好可愛， 係最後戚眉嗰下有啲尷尬。」他又自爆為咗今次舞步反覆練習了好久，可謂「搏晒老命」，不過最後可能因為要面對千多人跳舞，有壓力所以都跳錯了一下。不過他又笑言這次表演後，沒有人在邀請自己跳舞：「都係做返主持好啲。」