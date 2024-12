青葱歲月　零舍多遐想

講起「Green」,唔少男士都會第一時間諗起綠帽,但查實呢個字都可以解作青葱,好啱用嚟形容少不更事又對於性充滿好奇心嘅年輕男女!今日就同大家分享吓情色世界入面關於「Green」嘅有趣話題。

Green Goods 處子專用

我哋會稱處男做「青頭仔」,原來西人有句情色俚語叫「Green Goods」,都係用嚟形容未破處嘅人,仲要係男女啱用。講起「青頭仔」,有人話呢個稱呼同處男嘅兵器顏色呈青色有關,呢個講法有啲無稽。亦有專家指古語中嘅「青」字可解作黑色,所以「青絲」即係黑髮,由此推敲,「青頭仔」即係滿頭黑髮嘅青年人,未破處一啲都唔出奇!

Green Meadow 誘人地帶

「Green」同「Meadow」都可以解作草地,但兩個字夾埋就會變咗情色俚語,用嚟暗指女性嘅私處同陰毛。咪睇小呢一小撮毛毛,除咗可以喺進行活塞運動期間,避免私處因過度摩擦而受損,仲有保暖作用,令女性體內嘅卵子能夠喺正常溫度下生存,提升受孕機會,所以未必要都係唔好亂咁剃!

《The New Behind the Green Door》重塑經典

電影人翻拍經典嘅例子多不勝數,原來四仔界都會咁做,其中由Vivid Video喺2013年推出嘅《The New Behind the Green Door》,就係以1972年上映嘅經典成人電影《Behind the Green Door》為藍本。呢套舊作被喻為美國成人電影史上3大經典之一,片廠為咗呢個重拍計劃,不惜花巨資搵嚟殿堂級導演Paul Thomas執導,仲請咗Penny Pax、Brooklyn Lee、Mia Lelani等屢獲殊榮嘅脫界天后參演。雖然係翻拍之作,但劇情上加入新元素,又喺三藩市街頭取景,務求打造出電影級水準,難怪呢套作品喺多個四仔頒獎禮上獲得提名啦!

曇花一現 綠川雅

日本AV界耐不耐會發掘到一啲驚為天人嘅極品,但撈咗一陣就消失,好似喺2020年9月以Fitch專屬女優身份登場嘅綠川雅,就屬於呢類曇花一現嘅女優。究竟阿妹有幾正?個樣勁索唔在講,而且身材高挑,有一雙修長美腿,心口仲有對40H巨乳,所以當年一出道已引嚟AV迷哄動,處女作《新人 H Cup女子大生》更成為FANZA周銷榜冠軍!及至2021年1月,阿妹轉做企劃單體女優,人氣更勁,可惜喺同年6月突然宣布引退,原來佢一早謀定後路,轉投另一間事務所,並改名「Miyabi」發展網紅及舞蹈員事業,成績仲好唔錯添!