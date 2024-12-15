青葱歲月　零舍多遐想

我只係着綠色衫啫，又唔係畀綠帽你戴，使乜嚇到面青青呢？（互聯網）

講起「Green」，唔少男士都會第一時間諗起綠帽，但查實呢個字都可以解作青葱，好啱用嚟形容少不更事又對於性充滿好奇心嘅年輕男女！今日就同大家分享吓情色世界入面關於「Green」嘅有趣話題。

Green Goods 處子專用

我哋會稱處男做「青頭仔」，原來西人有句情色俚語叫「Green Goods」，都係用嚟形容未破處嘅人，仲要係男女啱用。講起「青頭仔」，有人話呢個稱呼同處男嘅兵器顏色呈青色有關，呢個講法有啲無稽。亦有專家指古語中嘅「青」字可解作黑色，所以「青絲」即係黑髮，由此推敲，「青頭仔」即係滿頭黑髮嘅青年人，未破處一啲都唔出奇！

Green Meadow 誘人地帶

「Green」同「Meadow」都可以解作草地，但兩個字夾埋就會變咗情色俚語，用嚟暗指女性嘅私處同陰毛。咪睇小呢一小撮毛毛，除咗可以喺進行活塞運動期間，避免私處因過度摩擦而受損，仲有保暖作用，令女性體內嘅卵子能夠喺正常溫度下生存，提升受孕機會，所以未必要都係唔好亂咁剃！

《The New Behind the Green Door》重塑經典

電影人翻拍經典嘅例子多不勝數，原來四仔界都會咁做，其中由Vivid Video喺2013年推出嘅《The New Behind the Green Door》，就係以1972年上映嘅經典成人電影《Behind the Green Door》為藍本。呢套舊作被喻為美國成人電影史上3大經典之一，片廠為咗呢個重拍計劃，不惜花巨資搵嚟殿堂級導演Paul Thomas執導，仲請咗Penny Pax、Brooklyn Lee、Mia Lelani等屢獲殊榮嘅脫界天后參演。雖然係翻拍之作，但劇情上加入新元素，又喺三藩市街頭取景，務求打造出電影級水準，難怪呢套作品喺多個四仔頒獎禮上獲得提名啦！

曇花一現 綠川雅

日本AV界耐不耐會發掘到一啲驚為天人嘅極品，但撈咗一陣就消失，好似喺2020年9月以Fitch專屬女優身份登場嘅綠川雅，就屬於呢類曇花一現嘅女優。究竟阿妹有幾正？個樣勁索唔在講，而且身材高挑，有一雙修長美腿，心口仲有對40H巨乳，所以當年一出道已引嚟AV迷哄動，處女作《新人 H Cup女子大生》更成為FANZA周銷榜冠軍！及至2021年1月，阿妹轉做企劃單體女優，人氣更勁，可惜喺同年6月突然宣布引退，原來佢一早謀定後路，轉投另一間事務所，並改名「Miyabi」發展網紅及舞蹈員事業，成績仲好唔錯添！