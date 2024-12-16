幫肌膚加 「油」 擺脫乾燥痕癢

秋冬肌膚容易乾燥脫皮，除了做好臉部保養之外，身體保濕同樣相當重要，不過對於乾燥肌而言，普通的身體乳液已經不夠用了。近年不少身體潤膚油產品出現，利用油脂保護表層皮膚，同時又能自製Home Spa體驗，令肌膚不再因為乾燥冷風而發紅痕癢。除了普通搽在皮膚之外，其實還有不少妙用令肌膚保濕效果進一步加強。

身體潤膚油有助鎖住肌膚水分，維持水潤柔嫩的狀態，不過香港天氣較為潮濕。如果無法接受油的厚重感，則可再身體乳液中混合幾滴潤膚油，可減少油份的存在感。與此同時，夏天用剩的身體乳也不用浪費，不用因為保濕不夠力而額外花錢買冬天專用的身體乳。

冬天泡腳能幫助血液循環，尤其是手腳容易冰冷的女生，可提升身體的保暖感。因此在泡腳時也可加入2至3滴身體潤膚油，令油分變得輕盈，配合按摩工具更可促進血液循環，有助放鬆身心，翌日起床時可感受到潤膚油的滋潤而沒有油膩感。

除了用於身體之外，同樣可用於乾燥髮尾，只要取適量潤膚油在手心搓匀，即可塗抹在髮尾上，吹髮或造型前使用更可降低熱傷害。另外潤膚油也可作為指緣油，維持手指肌膚平滑和健康。