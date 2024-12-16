郭富城20年後重返三藩市　搬凱旋門上台與歌迷跳唱《對你愛不完》

「舞台王者」郭富城將展開第一階段的世界巡演，日前於三藩市站開始。已差不多有20年未有在當地開騷旳他，獲大批歌迷支持，門票甫開賣就被搶購一空。

而城城於落成只有一年的新場館向歌迷獻技，雖然未能將紅館的半億舞台原汁原味運抵當地，但重視三藩市歌迷的他，其製作團隊利用視覺特效虛擬出一個方塊凱旋門，再配合開場曲《EXIT》表演，仍然震憾歌迷眼球。當城城甫出場，觀眾報以熱烈掌聲。最令他感動的是現場觀眾差不多每首歌都跟他和唱，是次真正充滿集體回憶的晚上。

當城城演唱《您》一曲時，特別感謝世界各地的歌迷，希望借《您》一曲表心意說：「謝謝大家一直以嚟無間斷的支持，我覺得自己好幸福，就係有一班咁長情嘅歌迷！希望大家喜歡我親自作曲的《您》！亦希望下次再見，隔一年好啦！」說畢，歌迷報如雷掌聲。

此外，城城每次唱到《愛的呼喚》時，台下觀眾主動營造燈海，城城感受到歌迷的熱情，情深謂：「每次看到，都係好感動。」巡唱以香港站未有獻唱的《對你愛不完》作壓軸，他引領歌迷全場大合跳，及做其招牌動作，所有歌迷起身跳舞和應，將現場氣氛推至高峰。由於三藩市的歌迷太久沒有見到城城，不少歌迷完騷後，仍聚集於場館等候城城，望見見多偶像幾面，完成三藩市站，他偕團隊將前往洛杉磯，繼續其《ICONIC》之旅。