羅霖明年60大壽　想搵伴侶伴終身

藝人余安安和羅霖今日（17日）出席環保活動任頒獎嘉賓，羅霖就透露明年接了一個內地綜藝真人騷節目，關於相親主題，將會上郵輪10天拍攝，除了瞓覺外，將會全程入鏡，她表示以前有人邀請她拍一個24小時錄影的真人騷，被她推掉，問是否擔心瞓覺無化妝個樣出鏡？她笑說自己紋了眼線，素顏示人無問題，只是不習慣無時無刻被鏡頭對住，擔心沒有美感。

明年便60歲的她直言想搵個伴侶：「當然想搵個伴，唔係想再婚，有個伴係好事，希望第時有個人相伴，啲仔都有家庭，唔想佢哋照顧我，唔想畀令仔壓力。」節目中的相親對象好神秘，問會否有認識的男藝人，她笑言如果認識更好，有人陪。又透露剛做了更換眼睛晶體手術，治療老花，暫時只做了一隻眼，明年會做再另一隻眼。

而余安安表示聖誕將至，一如過往到酒店吃聖誕大餐慶祝，這個習慣已連續10年，成為屋企傳統，今年特別開心，因為大孫仔滿3歲，終可以出席，不過細女移居澳洲，所以未能齊人。讚孫仔得意可愛又靚仔，現時每星期湊孫5日，負責接放學及帶去上課外活動，非常享受攬住孫仔瞓覺，她指孫仔興趣多多，愛游泳、音樂、學國語和中文，她分享育兒心得，會留意小朋友是否喜歡，只要喜歡便會享受。不過她也試過太寵孫仔：「有次孫仔唔肯沖涼，容許佢食提子，當畀Surprise ，原意覺得佢好似小王子咁，不過差啲畀阿女鬧，立即同孫仔講只限今次，擔心以後次次沖涼都要食提子就大件事，哈哈！」提到王賢誌疑申請破產一事，她表示有留意到，希望他一切安好，不開心的事快些過去，最緊要保持正能量，他好聰明，一定可以處理好。