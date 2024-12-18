曾比特突擊校園爆驚喜　偕女友教授唱歌技巧

歌手曾比特的音樂學校Insane Voice經常會派學生到不同學校做School Tour，作音樂表演交流，昨日曾比特以「校長」身份突擊踏入校園爆驚喜，現場指導同學唱高音，又欣賞同學演唱給予點評，當然重頭是他表演兩首歌，分別他首支國語單曲《Talk To Me》，以及3年前出道歌《我不如》。

受訪時表示之前經常不在港，一直好想多走入校園，跟同學近距離接觸，原來他與該校甚有淵源，這裏是9年前人生第一個演出的地方，所以當學校邀請一定支持。「而且《Talk To Me》rap部份的妹妹，都係呢間學校嘅同學仔，今次仲同同佢一齊同台唱。（揀《我不如》想掀起大家的回憶殺？）數吓都3年喇!當係小回憶都幾開心，今次有廣州嘅校友都嚟咗捧場，我係幾感動，無諗過可以用校長身份見大家。」

而他的好拍擋兼女友Cecillia現場教授唱歌技巧，Cecillia也是唱家班，經常擔任音樂比賽的評判，試過唱贏曾比特。當時尚未道的曾比特與女友分別參加歌唱比賽，各自贏得男子組冠軍和女子組冠軍，之後兩人要再比賽，勝出一位便有機會到加拿大參加更大的賽事，最後由Cecillia勝出到加拿大參賽，並順利入到最後10強。對於唱贏男友，她笑說：「記得佢係揀咗首易啲、難度較低嘅歌，佢應該係讓我，嗰時啱啱拍拖無耐，可能驚我嬲，哈哈！」