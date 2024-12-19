章子怡疑累星二代刪戲　易烊千璽被轟忘本

內地頂流小生、張藝謀愛將易烊千璽近日相當「惹火」，接受媒體訪問時指唱跳歌手需靠公司團隊包裝，自己較喜歡當演員，結果被罵「忘本」！而曾是「謀女郎」的章子怡近日亦慘成網民箭靶，除了出席活動被彈衣着「娘爆」外，她主演的新片中有「星二代」戲份被刪，有網民竟將矛頭指向她，是非多多！

章子怡主演電影《醬園弄》有傳於今年底上映，但至今仍未有官宣，反而有份拍《醬》片的易烊千璽重頭作《小小的我》已定於除夕跨年檔公映，他在片中角色患有腦癱，宣傳片雖未有正面樣，只看到其扭曲的手腳演出片段，已獲讚相當有戲，而他更憑該片獲得日本東京電影節競賽單元「觀眾獎」，連日本知名導演岩井俊二也特別發文讚賞他，電影未上映已獲得肯定！未知是否演員路一帆風順，本身以少年偶像組合「TFBOYS」出道的他，日前受訪談到有關歌手與演員的話題時，他率直地表示：「藝人或者唱跳歌手這種台前的更靠公司團隊的包裝，而我喜歡扎根的工作，所以會更喜歡當演員！」這番言論卻被不少網民指他有詆毀歌手之嫌，炮轟他「忘本」，不過亦有網民力撐易烊千璽只是表達喜歡演戲的感受，着大家不用太敏感。

新片遭冒名騙財

易烊千璽貴為頂流，號召力當然有番咁上下，一個訪問已掀起不少話題，而《小》片在除夕上映，原來亦成了不法之徒的目標，以「首映禮及路演招募」為名騙財，電影公司遂在社交平台着大家不要輕信網絡消息進行轉帳或匯款，要小心為上。

而近日「是非之星」除了易烊千璽，還有影后章子怡！她孭飛的《醬》片近月有指導演陳可辛的女兒陳是知原來亦有份參演，並曾於上海拍攝有關監獄的戲份，雖然只是客串，但整個團隊都非常緊張，為這位星二代試造型，把她弄到又髒並用上假髮，陳可辛更特別給女兒一個大特寫鏡頭，怎料最後演出竟然刪掉，有網民懷疑與章子怡有關，事緣早前她於法國康城宣傳時，曾指導演刪掉了她一些重要場口，令陳可辛返回內地後要重新剪輯《醬》片。但事實是陳是知因演出不似監躉才被刪走鏡頭，與章子怡無關，她今次可算躺着也中槍！

此外，近日她與胡兵等出席內地一個活動時，穿上大紅羽絨外套加上墨鏡，被彈衣着「好娘」，令其星味大減，不過，她晚上出席該活動之晚宴時已換回亮麗晚裝，總算成功挽回分數。