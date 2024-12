姜濤葛綽瑤大玩男上女下　唔怕傳緋聞

由MIRROR成員姜濤、邱仕縉 (Stanley)及葛綽瑤(Yoyo)主演的劇集《無用的謊言》,今日(19日)在銅鑼灣舉行宣傳記者會,吸引大批姜糖(姜濤粉絲暱稱)撐場,現場大電視首播劇集主題曲《I Need You In My Li(f)e》,其中一幕床上戲,姜濤在上Yoyo在下,引發全場粉絲尖叫,陳俞希爆楊詩敏(蝦頭)是姜糖,聽主題曲時眼角流淚。Stanley表示自己都有唱片尾曲《測謊》,又形容劇中與193的對打場面,似足電影《激戰》,Stanley是「彭于晏」,193是「張家輝」。Stanley又讚姜濤好靚仔,姜濤表示好尷尬。

姜濤、Stanley及Yoyo之後受訪,姜濤昨晚在社交平台Po出探熱器,示意發燒38.1度,他表示仍有微燒及眼瞓,昨晚突然發病,應該是冷親,由昨晚到今日肚痾了10幾20次之多,仍未看醫生,活動後仍要綵排,考慮會抽時間去看醫生,好擔心明天的音樂會受影響,因為有Solo部分。Stanley亦會唱3、4首歌,會叫姜濤早點休息,及着多件衫,又驚被姜濤傳染,姜濤就爆出有工作人員也病倒。Yoyo站在姜濤身邊表示不擔心,因為有保持距離。

今次是姜濤同Yoyo繼劇集《季前賽》後再度合作做情侶,問他會否擔心姜糖呷醋? Yoyo表示:「對上一次粉絲都好好,如果呷醋代表好專心睇。」Stanley插嘴表示代表演得好,對於粉絲看到親密動作都尖叫,姜濤覺得大家睇得開心最緊要。

姜濤表示劇中的情侶親密動作尺度跟MV差不多,與Yoyo之前拍《季前賽》始終較長時間,較熟落。Yoyo覺得再合作,感覺大家都成熟了。劇中姜濤和Stanley 追求她享盡福利,她笑言:「每次都好珍惜拍攝機會。」賣口乖讚姜濤工作忙碌,但劇本一定背到足,又讚Stanley背脊也懂得做戲,因為Stanley角色每次見到姜濤和Yoyo談情就會擰轉背走。

問可擔心會傳緋聞?姜濤表示有合作便會有緋聞,只會做好自己本分,Stanley講笑姜濤不單止跟Yoyo,還會跟好多人傳緋聞。姜濤立即向Stanley「示愛」:「我真實嘅緋聞係Stanley,係我單方面愛Stanley,不嬲都係。」笑稱Stanley正印女友對自己也很好。之前姜濤表示會減少在社交平台說話免惹是非,姜濤承認會逐漸少說話,若涉及價值觀,處理方式可能會不同。

另外,提到紅館意外受重傷的舞者李啟言(阿Mo),日前罕有Po出自拍照見到睡衣手袖,感謝爸爸對他的照顧,似逐步走出陰霾,Stanley表示:「一直有睇Mo爸的禱文,好開心見到佢愈來愈進步,全世界都想見到佢快啲冇事,再出嚟做番自己想做嘅嘢。」姜濤亦認同:「這是全部人都希望見到佢愈嚟愈好。」