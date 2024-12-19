姜濤葛綽瑤大玩男上女下　唔怕傳緋聞

由MIRROR成員姜濤、邱仕縉 （Stanley）及葛綽瑤（Yoyo）主演的劇集《無用的謊言》，今日（19日）在銅鑼灣舉行宣傳記者會，吸引大批姜糖（姜濤粉絲暱稱）撐場，現場大電視首播劇集主題曲《I Need You In My Li（f）e》，其中一幕床上戲，姜濤在上Yoyo在下，引發全場粉絲尖叫，陳俞希爆楊詩敏（蝦頭）是姜糖，聽主題曲時眼角流淚。Stanley表示自己都有唱片尾曲《測謊》，又形容劇中與193的對打場面，似足電影《激戰》，Stanley是「彭于晏」，193是「張家輝」。Stanley又讚姜濤好靚仔，姜濤表示好尷尬。

姜濤、Stanley及Yoyo之後受訪，姜濤昨晚在社交平台Po出探熱器，示意發燒38.1度，他表示仍有微燒及眼瞓，昨晚突然發病，應該是冷親，由昨晚到今日肚痾了10幾20次之多，仍未看醫生，活動後仍要綵排，考慮會抽時間去看醫生，好擔心明天的音樂會受影響，因為有Solo部分。Stanley亦會唱3、4首歌，會叫姜濤早點休息，及着多件衫，又驚被姜濤傳染，姜濤就爆出有工作人員也病倒。Yoyo站在姜濤身邊表示不擔心，因為有保持距離。

今次是姜濤同Yoyo繼劇集《季前賽》後再度合作做情侶，問他會否擔心姜糖呷醋？ Yoyo表示：「對上一次粉絲都好好，如果呷醋代表好專心睇。」Stanley插嘴表示代表演得好，對於粉絲看到親密動作都尖叫，姜濤覺得大家睇得開心最緊要。

姜濤表示劇中的情侶親密動作尺度跟MV差不多，與Yoyo之前拍《季前賽》始終較長時間，較熟落。Yoyo覺得再合作，感覺大家都成熟了。劇中姜濤和Stanley 追求她享盡福利，她笑言：「每次都好珍惜拍攝機會。」賣口乖讚姜濤工作忙碌，但劇本一定背到足，又讚Stanley背脊也懂得做戲，因為Stanley角色每次見到姜濤和Yoyo談情就會擰轉背走。

問可擔心會傳緋聞？姜濤表示有合作便會有緋聞，只會做好自己本分，Stanley講笑姜濤不單止跟Yoyo，還會跟好多人傳緋聞。姜濤立即向Stanley「示愛」：「我真實嘅緋聞係Stanley，係我單方面愛Stanley，不嬲都係。」笑稱Stanley正印女友對自己也很好。之前姜濤表示會減少在社交平台說話免惹是非，姜濤承認會逐漸少說話，若涉及價值觀，處理方式可能會不同。

另外，提到紅館意外受重傷的舞者李啟言（阿Mo），日前罕有Po出自拍照見到睡衣手袖，感謝爸爸對他的照顧，似逐步走出陰霾，Stanley表示：「一直有睇Mo爸的禱文，好開心見到佢愈來愈進步，全世界都想見到佢快啲冇事，再出嚟做番自己想做嘅嘢。」姜濤亦認同：「這是全部人都希望見到佢愈嚟愈好。」