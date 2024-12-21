古天樂預告新春殺入花巿　王丹妮讚周秀娜拍戲夠硬淨

藝人古天樂、周秀娜、王丹妮、胡子彤、伍允龍和張文傑等人今日（21日）現身馬鞍山為賀歲片《臨時決鬥》做宣傳，吸引大批途人圍觀。活動上，400名觀眾輪流上台與藝員互動猜包剪揼玩遊戲，炒熱全場氣氛。

賀歲片將於明年1月底上映，古天樂表示因為相當重視電影，所以早早開始做宣傳活動，又言完全沒有緊張感，因為新年將會好忙，要大掃除、和家人吃團年飯以及拜神，問到他可有信心這次新片亦能夠有破億票房？他即表示：「吓？依家下下都要破億？不過我都有信心大家會睇。」表示票房自然是愈高愈好。問到會否農曆新年期間進行謝票？他表示不能剝削大家假期，所以打算過完年初三才搞謝票活動，又笑指要不派利是，出奇招為新片宣傳，之後再同演員行花市和看煙花，做一些自己平時做不會的事，不過隨後就反口說：「講笑啫，會派利是。」另外，提到劉青雲的陳年跳舞片近日在網上翻HIT，問到古天樂可會考慮晒跳舞片，藉此宣傳電影？對此古天樂表示未必會跳舞。

同場，王丹妮指早前急性胃炎入院打針，現在已經康復，老公亦趁學校放假回來照顧她，透露老公會留至明年2月才離開，又笑言他之後會捧場自己有份參與的電影，問到老公會否批評她的演技？她說：「唔會啦，佢都好支持，同埋佢話好期待睇我新片段嘅打戲，佢話想睇我打到咩程度，同埋佢都話想之後同我切磋吓。」同場，伍允龍讚王丹妮老公羅孝勇好打得，之前一齊拍節目而認識，又會相約一齊打機。伍允龍又稱開工收到王丹妮的咖啡感窩心。伍允龍亦透露戲中與古天樂有對打場面，不過都是搞笑為主 ，指今次是第一次演這類型的角色，希望帶到全新的觀感給觀眾。

另外提到周秀娜第一日開工拍戲已經整親要送院縫針，現在小腿貼上膠布，她表示傷口已經拆線，不過仍留有疤痕，問到之後會否有陰影？王丹妮即幫口回答，讚周秀娜好「硬淨」兼敬業：「佢整親都仲好堅持入戲，直到cut機佢先話好痛。」

提到近期有多部港產片錄得破億票房，問到他們對新片票房會否都有期望？周秀娜、王丹妮和伍允龍就表示希望多人入場睇，他們指雖然對票房都會有期望，但最重要觀眾覺得好看：「希望可以承接住，同埋唔好講得咁實一個數字，始終賀歲片近年比較少，都想觀眾一家大細入場感受氣氛。」