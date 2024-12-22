梁芷珮玩轉德國　120米高空挑戰High Swing

藝人梁芷珮（Christy）主持的無綫旅行節目《潮什麼》系列一向受歡迎，今次終於玩到去德國，一連5集帶粉絲玩轉慕尼黑及柏林等地。識玩識歎的 Christy更會帶大家了解德國馳名的啤酒文化，以及深入體驗德國古世紀的歷史，行程十分豐富。

Christy到訪柏林後，先後體驗了別具特色的「廁所Burger」、「火車酒吧」、一人 Disco、水中央桑拿屋，及身處120米高空挑戰HighSwing！High Swing足足有35層樓高，Christy尚未埋位已尖叫嗌驚，當她目擊一名頭髮花白的婆婆、撐著拐杖都堅持要玩，才令她勇敢踏出一步：「如果我有幸可以活到80歲，要嚟玩多次呀！」坐上鞦韆後，她喊說﹕「原來好黐線架，感覺完全係飛咗出去。」

身穿一件頭泳衣的Christy再與攝影師老公到訪水中央桑拿，於小木屋內享受桑拿之餘，屋外亦風光明媚，成功與大自然作近距離接觸。而Christy還先後以德式村姑Look及中古貴婦Look參加慕尼黑啤酒節，及當地大型的中世紀節日，期間大晒小蠻腰及健康古銅色肌膚。