《Last Christmas》誕生40周年重登聖誕流行榜冠軍

由英國已故傳奇樂壇巨星佐治米高(George Michael)創作兼主唱的經典聖誕金曲《Last Christmas》推出至今剛好40周年,繼去年榮登英國聖誕流行榜冠軍之後,今年再下一城冧莊成為No.1歌曲。

《Last Christmas》成為過去一周最多人串流及購買的歌曲,亦成為流行榜史上惟一一首連續兩年聖誕成為冠軍的歌曲。佐治的男子組合Wham!成員Andrew Ridgeley代表領取No.1獎座。據知《Last Christmas》過去一周共賣出1萬隻,力壓其他對手包括另一首聖誕神曲瑪莉亞卡里(Mariah Carey)的《All I want for Christmas is You》以及Rose與Bruno Mars的洗腦神曲《APT》等而成為冠軍。

適逢今年是《Last Christmas》誕生40周年,有電視台就製作了名為《Wham!: Last Christmas Unwrapped》特輯以作紀念,電視台邀請MV出現的一眾演員包括Andrew與Wham!兩位女和音Pepsi與Shirlie等一同重回當年拍攝的瑞士雪山Saas-Fee憶述當年拍攝的情況與及有關佐治米高的點滴。