COLLAR校園騷百人大合唱　Ivy So回味女校生活

女團COLLAR到女校進行巡演,大受同學歡迎,更與130位女同學大合唱,氣氛熾熱。本身是讀女校的Ivy So重返校園回憶湧現,感覺好像夢想成真。

女團COLLAR最近為《2024年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》之「我在校園狂歌亂舞」進行壓軸校園巡演。COLLAR的7位成員以校服造型登場,她們聽到同學們想一起跳,蘇雅琳(Ivy So)及許軼(Day)即走落台與學生擊掌及抱抱。

除了COLLAR表演,現場還有13位舞蹈學會成員將她們的歌曲《Back In The Game》重新編舞,並在她們面前演出,之後COLLAR更聯同現場逾130位女學生大合唱《Chosen Family》,並紛紛走到台下,掀起全場氣氛。邱彥筒(Marf)表示:「我超期待佢哋點樣跳《Back In The Game》,佢哋仲加入咗Canon(輪跳),剛柔並重,好型、好好睇!」李芯駖(Sumling)則指因同學的精彩表演,令她也加添力量。

讀書時期愛跳Big Bang

今次重返校園令Ivy相當感觸:「我好鍾意校園表演,因為好近距離、貼地,其他場地未必做到呢種氣氛。而我本身讀女校,中學小息時會喺班房同同學一齊唱Dear Jane嘅歌、喺操場跳Big Bang嘅舞。今次轉換成表演者身份返去熟悉嘅女校,令我再種Dream comes true嘅感覺。」