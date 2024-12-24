許冠文謙稱唔夠班拎影帝　衛詩雅五音不全唔敢唱歌

演員許冠文（Michael）、衛詩雅（Michelle）、朱栢康及周家怡領銜主演的英皇電影《破．地獄》電影，自11月9日上映以來，截至23號晚為止，港澳累積票房達1億4437萬，屢破多達11項最多及最高的票房紀錄。昨晚（23號）英皇集團主席楊受成及導演陳茂賢率領片中出席演員出席「破．紀錄千人慶功宴」和抽中獎的千位觀眾食飯慶功，同場還有括石修、何佩瑜、沈震軒、鄧小巧、楊天宇、黃明德、海兒、VIVA（⁠馬思惠、Ada、Carina、VALC）、洪助昇、曾傲棐等出席，場面熱鬧。

飯宴開始前大會安排眾演員行紅地氈，Michael和Michelle跟觀眾近距離接觸，一輪舞獅及舞龍表演後，楊受成送出16面金牌給每位演員一面金牌，連未有出席的白只都有份，同時更送上自己珍藏的限量版名錶給Michael，不過Michael覺得太貴重擔心戴出街會被斬手，又解釋收手錶的原因：「有次同楊生食飯，佢話我戴嗰隻喺深圳買嘅50蚊手錶咁渣，點都可以帶出街？」楊受成又讚Michelle在戲中表現出色，看見她在馬來亞西亞摘下亞太影后獎，聽見她表示等機會等了16年時也被感動到掉淚，隨即叫Michelle「唔好喊」，而自言冇喊的她，一度用雙手揞眼。

許冠文自稱飲了兩杯紅酒，所以醉住做訪問，講到《破》片繼續上映農曆新年檔跟其他賀歲年爭票房，他表示：「一早都講呢部係喜劇，依家啲觀眾好叻，冇咩所謂，部戲感人，唔要柴娃娃。」他亦期望開拍一齣喜劇，會找《破》片的導演齊度劇本，覺得現時觀眾口味有變：「唔使咁瘋狂，只要make sense同有意思就得，唔使一分鐘笑一笑，一分鐘喊一次都得，依家乜都得，只要夠料，不過《破》對創作嘅人有好大啟示，歡眾好準確表示要新嘢，唔係瘋狂笑片都得，要有意思嘅，成個香港都要諗過晒，破晒地獄就重新嚟過，先可以飛黃騰達。」

他又說其夢想是香港電影能走勻全世界，毋須多對白，要有共鳴就可以，正如西片《上帝也瘋狂》一樣：「一個非洲人拎住個汽水樽之嘛，全球都賣座。」問到他可有信心摘下今屆金像影帝？他講說自己不夠班：「我都係演差唔多嘅嘢，雖然未睇其他賀慶年，但聽聞拍得好，獎係評審意見啫。」

衛詩雅、周家怡及朱栢康齊表示曾競猜票房，結果由朱栢康猜中1億5千萬票房而勝出，而周家怡就猜票房最終達2億2千萬。Michelle又謂競猜冇獎遊戲，源自出席「東京電影節」時開始，自己曾猜票房達1億，即被團隊鬧爆估得太少。問到票房再上升會如何慶祝？朱栢康建議Michelle表演唱歌，更要唱足3首歌，但Michelle耍手擰頭，自爆曾試音，可是經理人提議她專心拍戲，因此她自認是不止是五音不全，而是一粒音也不全。朱栢康與周家怡起哄說想聽她歌喉，周家怡指她其實歌唱得不錯，還疑似講黃色笑話提議朱栢康着「現袋褲」跳芭蕾舞伴舞，朱栢康即笑言Michelle唱歌才獻舞。

楊受成與導演陳茂賢齊受訪，講到導演及許冠文計劃3年內再合作，楊受成表示準備好投資，笑言：「佢哋唔畀我投資會反面，好嚴重。」問導演是否安排電影加長版在賀歲檔上映？他指後期製作公司都正忙其他賀歲片，若有檔期也會攝期重新再做一次後期製作，笑言想《破》上映到明年聖誕。楊受成對電影達1億5千萬票房很有信心，也希望可以升到2億票房，連內地票房也繼續上升，英國、新西蘭、澳洲、馬來西亞也傳來好消息，自豪謂：「好少見一部華語片可在各地贏得第一，連內地北方因文化錯差，初時票房麻麻，但現時都好好。」