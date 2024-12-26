東方日報C1：甄子丹搶閘吸1.7億　易烊千璽提早參戰

內地元旦檔突然烽煙四起，但並非傳來「撤檔」聲，反而出現「鬥早」浪潮，原定除夕上映的《小小的我》及《誤殺3》分別宣布提早推出，與《誤判》正面交鋒！而《誤判》亦銳不可當，單是優先場票房已破億，面對兩部猛片提早迎戰，主角「愛妻號」甄子丹與張智霖卻一於少理，分別陪老婆旅行鬆一鬆，實行無招勝有招！

近年電影市道持續疲弱，不少電影難得在長假期靚檔上映，最終都因銷情欠佳而撤檔，估不到臨近年底卻來個大翻轉！由內地頂流小生易烊千璽主演的《小小的我》，以及陳思誠監製、佟麗婭與劉雅瑟等主演的《誤殺3》原定本月31日上映，但《小》片在未有任何優先場的情況下，預售票房經已破億，成績相當好，片方有見及此，日前宣布提早至明日上映，與甄子丹與張智霖主演的《誤判》同日公映；而口碑作《誤殺》延伸的《誤殺3》亦唔執輸，同樣宣布提前至本月28日上畫，齊齊提早搶票房！

有子丹坐鎮的《誤判》為了對戰群雄，亦兩度公布提早見戲迷，由原定明日下午6時改到朝早9時上映，名副其實「分秒必爭」！而該片的優先場及預售票房已達1.6億元人民幣（約1.7億港元），算是年末港產片一個喜訊。

忙完宣傳「交人」慰妻

儘管票房之戰激烈，但之前已做完一輪宣傳的甄子丹與張智霖（Chilam），於佳節齊齊「休戰」放假，各自陪老婆去旅行，當中子丹與老婆汪詩詩着住情侶裝拖手打卡，昨日又分享一家4口滑雪照祝網民聖誕快樂，相當風騷！至於Chilam與袁詠儀則偕兒子張慕童（魔童）遊勻日本東京與北海道，連日被網民「捕獲」，當中包括在東京一間酒店拍得他們歎早餐，及袁詠儀跟在老公後面小鳥依人般的短片，大爆他們所住的酒店出名睇到靚景兼位處熱門購物區，假期房間加早餐需過萬元一晚，Chilam對老婆果然寵愛有加，使錢唔手軟！

雖然兩位主角各有各忙，但電影公司的宣傳沒有閒着，日前上載子丹拍攝地鐵車廂打鬥戲時，一拳打到車廂出現拳痕的花絮，令在場人員驚嘆「鐵拳功」威力！而Chilam則在訪談中談及反派鬍鬚造型的由來，原來他特登去中環觀摩，發現不少律師愛以鬍鬚Look示人，故特登模仿。

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