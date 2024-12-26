劉亦菲初中學生相曝光驚為天人　媽媽當年揀靚校網定居

有「神仙姐姐」之稱嘅內地女星劉亦菲，因為天仙級靚樣，一入行就已經坐穩一線花旦之位，近日佢中學時期班級合照曝光，再度引發討論，一名自稱係劉亦菲初中同學嘅網友，上載合照網上並留言：「這張照片全網只有我有。」隨後佢表示，其實呢張相係時隔25年先搵到，拍攝時間約1999年10月，當時劉亦菲喺美國紐約Douglaston Louis Pasteur Middle School 67就讀grade 6。

相中見劉亦菲坐喺第一排「C位」，綁單邊辮仔，着深藍色上衣，相當稚嫩可愛。原post網友稱讚道：「當年的劉亦菲雖然只有六年級，但小小年紀已展現出驚人的美貌，即使是20多人的合照，她的美貌也能讓人一眼就注意到。」更透露劉亦菲唔只係班花，更係校花，所有女同學喺佢面前都黯然失色。

同時內文又提到，劉亦菲自小學就同媽媽住紐約皇后區Little Neck，因此同發文者住得非常近，算係鄰居：「我們Little Neck一直都是很好的學區，我們的中學也是全皇后區最好的中學，亞裔中國人和韓國人居多。可見劉亦菲的媽媽很有遠見。」

其實劉亦菲10歲時就隨母親移居美國紐約生活，並於當地就讀初中，直到2002年通過英語及專業考試被北京電影學院正式錄取，先回到內地。佢多年前受訪時，亦曾提及自己於美國留學期間，曾受到一批韓國女同學欺凌，原因竟係劉亦菲太靚及識跳舞。