何沛珈首拍動作戲意外撞頭　成面血遭棄屍後巷

無綫劇集《異空感應》劇情峰迴路轉，連環殺手楊醫生被燒死後，竟再有新的連環殺手出現，其中「Dr. Fong」陳家樂的助理何沛珈飾演的角色 「Ada」慘遭扑頭遇害，整張臉都是血死狀觸目驚心，遭棄屍後巷。何沛珈（Roxanne）受訪時表示除了化屍體妝花了不少時間，當街洗掉滿臉血漿的經歷亦十分難忘：「嗰時係冬天，又冇熱水，我只能照攞凍水洗走啲血漿。」

今次是Roxanne首次拍攝動作場面，雖然武指在現場指導，但仍不小心意外撞頭：「可惜我蠢，第一Take就撞到個頭，起咗層樓喺個頭度。（冇乜後遺症嘛？）係有少少Wing Wing地，不過好快冇事。監製Amy姐第二日仲特登打嚟問我有冇事，嚇親佢真係唔好意思。」Roxa又透露拍攝時正值農曆正月初六，在後巷坑渠邊拍戲，雖然環境衞生欠佳，不過她不介意，覺得身為演員，只要角色需要便努力去做，直言：「就算隔籬有曱甴老鼠我都唔會怕。」

Roxanne笑指導演聯絡她演出時，一再強調角色的死亡「重於泰山」：「冇你嘅死，又點會帶得出之後仲有新嘅連環殺手？你嘅死好重要。」至於緋聞男友阮浩棕的「壯烈犧牲」讓網民心痛，Roxanne笑言：「佢做得好好，堅係好癲，不過呢排都冇見過佢，如果下次見到佢，要讚吓佢。」