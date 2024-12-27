劉宇寧被屈已簽約下部戲　自認被搞大爆娛樂圈黑幕

內地男星劉宇寧先後與劉詩詩合演劇集《一面關山》，及與趙露思CP配演出《長歌行》及《珠簾玉幕》後走紅，近期人氣沸騰，想不到他完全不顧後果，近期於直播中爆料，闡述自己「溜粉黑幕」，更隔空開嗆指某製作公司「莫名其妙」。

直播中提起有傳他已簽約下部戲，一向敢言的劉宇寧即謂：「沒簽，啥也沒簽，別聽他們胡說八道，他們就是在搞我！」他接着指有些公司的操作讓人沒勁，例如有新戲早已敲定某位男演員演出，但定下的男演員可能未必「達標」，就放消息指「劉宇寧要演這個」，他又表示網上有專門批評他的黑粉，當有消息指劉宇寧要演甚麼新劇，就會跳出來質疑「憑甚麼」。

他指這種謾罵聲大概會持續數小時甚至一天，接着該公司就澄清沒找劉宇寧，直指男主角人選已定，但網絡上已罵了一頓高潮：「就是拿我先開一刀，然後溜完我還挺嫌棄我的，這個最受不了。溜我了溜我一大頓，然後還好像瞧不起我，很是莫名其妙。」他又無奈慨嘆這局面破解不了，除非自己不再在這個圈子生存。而劉宇寧直話直說道出了內地戲劇圈的狀況，獲不少網民力挺，更被形容他為「娛樂圈活人」，嬴得不少掌聲。