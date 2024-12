精選新開酒吧　消閒放鬆

來到年尾工作繁重,大家都加把勁,希望將今年積壓的工作盡快完成。但忙還忙,偶然都需要停一停、抖一抖,再加上臨近節日,約埋朋友出去飲番杯喇!近日有新主題酒吧開幕,各有主題,邊吃小食邊配酒,即時放鬆身心。

高空美景

摸住酒杯底賞景,賞心悅目。倫敦天台酒品吧早前於啟德開設海外分店,露天位置伴泳池和九龍城景色,極具視覺效果。酒吧主管及首席調酒師Joe Villanueva設計多個主題調酒,East to West Synergy系列以中國烈酒作主角,YY以茶餐廳作靈感,茅台王子酒配濃縮咖啡和鴛鴦,Baijiuni選用四川白酒調配。以舊機場作主題的Odysseys系列,HKG選用本地氈酒加柑橘醬,印度風味IND以龍舌蘭酒加杧果印度乳酪及咖喱鹽等,氣息獨特。配慢煮豬肉刈包、辛式熱狗和沙嗲串燒等,異相匹配。酒吧為迎接2025年,特別在12月31日推出《Catch Me if You Can》除夕倒數派對,場內以經典電影作主題,特設除夕夜精緻小食套餐及跨年倒數3小時無限暢飲套餐,邊品嘗雞尾酒邊倒數,最是寫意熱鬧。

美麗海景

無敵海景總是令人心曠神怡,中環臨海天台酒吧剛經過翻新再開,特設多款手工雞尾酒,Rooftop Garden以伏特加、檸檬和熱情果調配,芳香清新。Tiramusu用伏特加、百利甜點加墨西哥咖啡等,口感順滑。配地中海風味的紅甜椒核桃醬大葱脆舞茸、中東茄子醬烤南瓜榛子馬祖林,菲達羊奶芝士配漬紅菜頭椰菜花等,另還有香辣雞翼、酥炸一夜乾和炸蠶豆鷹嘴豆蓉等選擇,邊吃邊賞海景最好不過。

創意之選

雞尾酒配搭日新月異,中環早前開設的酒吧,店名源自客人經常問調酒師雞尾酒的口味而命名,雞尾酒配搭大膽有創意。Not Too Smoky!結合波本威士忌、雅柏威士忌、梅斯卡爾酒、金巴利酒、紅苦艾酒、苦味酒、烤米和澄清牛奶,味道複雜。 Friki Friki則以陳年冧酒、檸檬、咖啡、椰子、菠蘿和抹茶調製而成,人氣的Gandhi’s Crack Pipe的材料有氈酒、青檸、葱、芫荽、甜椒、清酒糖漿和苦味酒,氣息獨特。酒吧亦不時有期間限定和隱藏版的雞尾酒,配佐酒小食如香辣水雞翼、生煎湯包、辣椒蛋白黃醬雞柳和Nduja意粉球等,特定時段會有歡樂時光和飲品組合優惠,感覺更抵。