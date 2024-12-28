消除冬天頭髮靜電　擺脫毛躁凌亂

天氣持續寒冷乾燥，每朝起床時就被一頭靜電影響心情，髮絲不受控制地亂飛，怎樣梳頭也依舊雜亂難打理，甚至會出現頭髮黏在臉上的尷尬情況。其實只要一些小技巧，就能令亂髮變得服帖順滑，讓各位不再受頭髮靜電困擾。

乾燥的環境會令頭髮缺水，受到摩擦時便容易產生靜電，繼而四處飛揚，因此保持髮絲水分是消除靜電的一大方法，但原來日常吹頭髮也有技巧，可將頭髮吹至8、9成乾後，轉用中低溫度吹至全乾，以防頭髮因為過於乾燥而產生靜電。選擇梳子也有秘訣，塑膠、金屬和尼龍材質的梳子是最容易引致靜電，令頭髮愈梳愈亂，因此建議使用木製、豬鬃毛和牛角梳等天然材質的梳子，更可讓髮絲變得服帖柔順。其中豬鬃毛與髮絲的毛鱗片結構相似，加上梳齒密度高，可有效撫平毛躁。

除了使用護髮素、護髮油等產品，鎖住髮絲水分之外，其實也可以自製防靜電噴霧，更方便隨身携帶。做法非常簡單，首先將護髮油、身體乳液、潤手霜或甘油，以1：3的比例混入清水，再倒入便携式的噴霧瓶搖匀即可，噴上髮絲時便可作即使急救，更可預防頭髮靜電。

合成纖維材質的衣物和床單被套如緞面等，同樣會引致頭髮靜電問題，因此建議選擇棉、絲或竹等天然纖維製成的枕套和毛巾，尤其是竹纖維的材質較為光滑，可防止引起頭髮靜電和打結。同樣地，身上衣物也盡量選擇純棉等天然纖維的材質，以及減少佩戴金屬銀飾。