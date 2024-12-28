徐嬌餐廳勸阻煙民吞雲吐霧拍片取證　反被煙頭扔入飯碗

「星女郎」徐嬌近日在社交網發文指，在長沙某餐廳因勸阻一位男士吸煙時，而遭到對方叫囂且不禮貌的對待。雖然，她事後報警案處理，但被告知在長沙室內吸煙是不犯法的，無法對該男子罰款，目前她已刪除了該影片。

徐嬌一共上貼了兩段極短的影片，貼文表示：「在長沙的一家餐廳遇到一位抽煙的男士，讓服務勸阻後仍放話『我把這支抽完』，我親自勸阻後，這位先生叫囂『這裏又沒有貼禁煙標誌』，在我是試圖錄下證據的時候，這位先生搶走我的手機，並直接把煙頭扔在了我的飯碗裏。」從影片可見，該男子非常大聲叫喊：「叫她刪照片。」隨後畫面搖晃混亂，該男子又表示：「刪不刪。」最後她再次發文表示等到執法人員到來了，執法人員表示長沙室內吸煙不犯法，沒法進行罰款。她還揚言該男子稱若她刪除拍攝的內容，對方就會道歉，而執法人員亦對這個提議表示肯定，但她就是不刪，表明亦不需要接受他的道歉。但目前該影片及貼文已刪減了，未知大家是不是私下經過商討進行和解？

作為一位女生，徐嬌的行為讓不少網民大讚勇敢，同時為她發聲認為該男子將垃圾扔在他人碗裏難道是不罰款嗎？對此，有律師就事件發聲，表示根據《治安管理處罰法》規定，該男子搶奪徐嬌手機，侵犯了其財產權和人身權利，扔煙頭屬於侮辱行為，尋釁滋事，可能面臨扣留，罰款等行政責任，同事也應當承擔民事賠償責任。