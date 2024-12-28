人生呢程車上你有冇及時表達愛？GP52全港最大飄雪中說愛你倒數 堅尼地城海濱約定你！

【特約報道】GP由Yesir鄭海名亞洲企業家教練培訓出的一班優質商家，共同理念創作奇蹟，今屆GP52成員帶給香港人的驚喜難忘的豐盛倒數夜，現誠摯邀請全香港人一起度過一個浪漫又刺激的跨年晚會，不一樣的活動，與我們一同迎接新的一年。這將是一個充滿歡樂和驚喜的夜晚，讓我們在飄雪中倒數，迎接豐盛的2025。

31/12除夕，帶上你的摯愛，一起見證這份浪漫又動人的情景，讓愛在雪花中綻放！

GP52 除夕倒數嘉年華「飄雪中說愛你」

日期: 2024年12月31日-2025年1月1日

地點: 堅尼地城卑路乍灣海濱長廊

時間: 12:00PM - 02:00AM

入場票價： 免費

受惠單位： 兩地一心

活動詳情

活動由12月31日中午12時揭開序幕，由一眾年輕人以舞蹈帶領大家進入飄雪樂園世界，充滿活力的卑路乍灣海濱長廊搖身一變成飄雪世界。大會精心打造飄雪場景讓香港人感受雪花飄飄的浪漫氛圍，是香港少見的冬日體會。場內設有市集、多個雪景打卡位、特色許願樹和時光隧道，市民可以為自己及家人打卡留念及寫下2025的願望。

活動亮點

1. 夢幻飄雪體驗

精心打造的飄雪場景，白色許願樹許下新年願望，祈求來年的幸福與美好，時光隧道走向燦爛未來，讓參加者置身於冬季仙境，感受雪花飄落的浪漫氛圍，這是香港少見的冬日體驗，是今年情侶及一家大少打卡好去處。

2.全港獨家真雪戰比賽

全港首次真雪雪戰比賽，公司及公眾人士自由報名參賽，參賽隊伍緊張刺激爭取第一屆在香港比賽冠軍榮譽。大會更會開設公眾人士試玩時段，加強香港人對此運動的認識。

12月31號

15:00-17:00 活動贊助隊伍對戰

17:00-19:00 網上公眾報名隊伍對戰（費用每人HK$120）

19:00-21:00 開放比公眾體驗雪球（免費體驗）

無論大人定係小朋友都可以過嚟體驗玩雪球呀！

雪球大戰資訊

3. 抱抱傳達愛Online拍攝比賽

歡迎有愛的香港人一起參與，鼓勵人們通過擁抱來表達愛與關懷，無論是與家人、朋友還是寵物。讓我們一起捕捉溫馨的瞬間，傳遞愛的力量！

4. 全城抱抱傳達愛

當來到2024年的最後一小時，大會進行「全場抱抱傳達愛」以擁抱傳達愛，我們一起共同創造全港最多人抱抱倒數的時刻，擁抱你的家人、朋友或寵物，大家可透過網站登記參加，發揮正能量用愛迎接新一年，費用全免。

所有參加抱抱活動出席者均可獲得：

1.傳話愛心燈 × 1 價值HK$20

2.雪地遊戲卷 × 1 價值HK$50

3.2025許願牌 × 1 價值HK$30

4.商家優惠券 價值HK$888

5. 大銀幕「飄雪中說愛你」

不懂如何表達愛？機會來了！你可以在飄雪浪漫而溫馨的氣氛中，透過大銀幕將愛與正能量向家人、情人或朋友表達，這是一次難得的機會。大家只需以HK$188便可於當晚10-11時段，把你的心聲在活動大銀幕中播放1分鐘，讓你的摯愛感動又驚喜，名額有限，快啲把握這個難能可貴的機會！

6. 跨年音樂會倒數

現場邀請歌手，不同團體及名人以歌聲一起期待正午夜12時一起跨年倒數；西環卑路乍灣海濱長廊將會雪花飄飄，維港夜空上演「幻彩詠香江」放璀璨奪目的迷人煙火，第一場香港飄雪迎來豐盛的新一年。

7.溫馨市集

充滿節日氣氛的市集，提供各種美食和商品，讓你在享受美食的同時，購買到商品，更可以帶動品牌宣傳效果。

8. 正能量傳遞

活動將加入慈善元素，部分收益將捐贈至社會公益組織，讓參加者在享受歡樂的同時為社會貢獻一份力量

即場於活動市集享用多重優惠，還有機會贏取其他專屬禮品！