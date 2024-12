台灣型男王陽明與太太蔡詩芸結婚多年,育有4歲女兒Katiya,一家三口幸福滿滿,雖然於去年曾傳出婚變,但二人以行動粉碎傳言,大晒擁抱照,更表示二人還在熱戀期,相當甜蜜。不經不覺二人婚姻已踏入第9個年頭,王陽明於社交網站上載慶祝結婚9周年的影片,片中二人先後以多個造型登場,包括穿上白色西裝的王陽明,擁着穿上火紅色短裙的太太;換上深色西裝的他,牽着太太登場,並將手上的玫瑰花送給對方,隨後亦有運動輕裝的造型等等,不過要數當中最搶鏡的,肯定是二人在鏡頭前激吻一幕,就算隔着螢幕都能感受到倆口子的恩愛,讓粉絲也不禁留言表示被「閃瞎了眼!」

大放閃光彈的王陽明於片段下留言,向太太真摯告白,寫道「Love: A temporary insanity only curable by marriage! From our first kiss to our last breath, our love story will continue.」