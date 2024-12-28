AK打入百大型男榜：型唔型唔係自己講！

男團MIRROR成員江𤒹生（AK）今日（28日）出席遊戲卡活動，更帶同珍藏遊戲卡到場跟大家分享收藏心得，透露之前停玩了一段日子，直至入行很才重投這玩意，現時每季會一箱箱買，會收藏喜歡的動漫女角色及其他喜愛角色的遊戲卡。

AK受訪時透露小時侯已開始儲遊戲卡，但當年的珍藏於搬家時被媽媽丟掉：「應該有幾百張，佢見我擺喺鞋盒以為冇用。（有冇喊？）有唔開心，嬲一嬲。」他表示入行後才再開始儲卡，又指現時世界各地也玩得愈來愈專業，除了舉辦比賽，更有專門鑒定遊戲卡的公司，令遊戲卡變得有投資保值作用：「有啲卡係去到7位數港紙，同買棟樓差不多價錢。（你自己最貴一張值幾多？）我散買一包幾百，但入面張卡可以值5位數。」他透露自己珍藏了過千張卡，除了為興趣外，亦已將其當成是另一種投資，所以也會將遊戲卡拿去鑒定，當中有數張現市值5位數，笑言媽媽現在大概也知道價錢，因此也不會再亂碰他的卡，問他是否瞓身投資？他指媽媽會看報道要謹慎作答，透露每月會花費大約4位數：「買吓玩具自己玩下氹自己開心，男仔嘅快樂幾咁簡單。」

提到他在「全球百大型男2024」選舉中獲排名23，他坦言只是虛名，問他是否同意自己有型？他笑言：「型唔型唔係自己講。（覺得自已型喺邊？）我型在有童真，鍾意玩玩具，都真係多謝Fans參與呢件事，呢個真係大家開心就好，唔好擺上心。」談到獲排名第2的姜濤希望粉絲不要再推他上榜，AK指對方可能不希望粉絲亂花錢。另他亦透露除夕會跟Lokman、Frankie及Alton到沙田出席倒數活動，屆時會獻唱小組新歌。