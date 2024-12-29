鄭伊健做媒人　幫新片導演與一生重要的人撮合良緣

由鄭伊健、陳卓賢（Ian）、許恩怡（Natalie）主演的電影《久別重逢》昨日（28日）舉行謝票，鄭伊健、許恩怡、導演梁禮彥以及原創音樂及主題曲創作人陳光榮出席，伊健笑言很開心可與一班新生代合作，包括導演梁禮彥、Ian同Natalie，加上仲有好拍檔音樂人陳光榮，令他拍得開心，更專程誠要前來謝票答謝大家︰「專登嚟答謝你哋，希望大家睇完套戲再見到我哋會更加滿意。」導演梁禮彥亦感謝大家的支持，亦鼓勵大家要同自己久別重逢：「在身邊搵到個覺得自己好叻嘅人。」而Natalie就大讚伊健是一位好前輩，非常照顧大家。

至於今次配樂及主題曲創作，原來是伊健撮合導演與為他寫過無數合金曲，一生中其中一位最重要的人陳光榮︰「由於故事講一個音樂人，我就介紹陳光榮畀佢識，然後兩個就密密斟，寫了首歌，然後再去寫番個劇本。」現場觀眾都大讚歌曲好好聽，有觀眾要求伊健即場演繹一個《久別重逢》的獨唱版，伊健則笑言︰「這首是合唱版，暫時未有打算有獨唱版，而家首歌都好完美，大家睇完套戲再聽呢首歌，希望將來有機會同Ian現場唱畀大家聽。」