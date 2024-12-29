【營事檔案】四季豆炒五花趾

五花趾、三花趾、吊龍等名詞，大家都有聽過嗎？牛肉的部分除左有耳熟能詳的牛展、牛柳、牛腩以外，現時更細分了不同部分，更專門地吃牛肉。

五花趾是牛肉後腿位

五花趾是牛後腿的大腿內側的兩小條牛腿肌腱，而後腿都對應另一種牛肉部位，名為三花趾，會更加稀少。五花趾比起常食用的牛展、牛柳等，筋比較多，紋路也更為明顯，因此富有彈性牛肉味濃，同時脂肪較少。其餘脂肪較少的少見牛肉部位，包括匙柄、三花趾、橫隔肌、封門柳等，較常用薄切用於火鍋中。

四季豆高纖

四季豆富含膳食纖維，有助於促進消化健康，預防便秘，並有助於維持血糖水平和降低膽固醇。每100克四季豆就含有2.5克膳食纖維，比起生菜、唐生菜及青瓜等含水量高的蔬菜高。因100克的生菜、唐生菜及青瓜，所能提供到的纖維都不足1克，所以即使有一碗菜，也會因為缺乏攝取足夠的膳食纖維而導致便秘的情況出現。四季豆因含有天然毒素，而未徹底煮熟的四季豆可能會引起消化不良，因此應確保四季豆變軟熟透後才進食。四季豆多數以快炒的形式烹調，如常見的欖菜肉碎四季豆、四季豆煎蛋餅等。

四季豆炒五花趾

材料：

四季豆 50克

五花趾 150克

調味料：

鹽 適量

黑胡椒 適量

豉油 2茶匙

做法：

1) 五花趾加入豉油醃15分鐘以上

2) 四季豆洗淨，切長段

3) 燒熱鑊加少許油，加入四季豆炒至軟身

4) 加入五花趾炒至變色

5) 加入鹽及黑胡椒調味，完成。

胡嘉琪(Kayla) - 認可營養師(香港營養師學會)

「家營營養中心」營養師，英國諾桑比亞大學食品及營養科學理學士。擅長根據每個人的生活習慣，設計簡單而且多元化的餐單。