宋宛穎想拍劇做反派　李爾晨被家人催拍拖迫相睇

藝人宋宛穎、無綫高層樂易玲以及其兩位公子等，今晚（29日）現身銅鑼灣出席李爾晨美容院店的開幕禮。

本身已是健身店老闆的李爾晨透露今次再下一城，竟開設美容店並投資了6位數，笑言自己會開美容院是受到健身行業的啟發，覺得能夠幫到女性變靚靚好有使命感：「希望我哋嘅品牌無論係健身定美容上，都可以幫女性做到貢獻。（女性錢比較容易賺？）使命感緊要啲。」講到是不是賺到盆滿缽滿，他就謙稱可以維持生計：「仲有發展空間。（有冇賺到幾百萬？）我都想。」又表示一定會開設分店，希望愈快愈好，長做長有。問到他會否落手落腳幫客人做美容？李爾晨即笑言自己不懂得做美容，不過可以學習一下：「我都會落場招呼吓朋友，同埋我都研究緊有咩美容我可以親手做。」問到會否叫上《戀上西沙》的拍檔炎明熹（Gigi）？他就指Gigi好忙，不過仍然會希望對方可以抽空過來：「以我所知佢最近去緊旅行。」講到生意成功之道，他就表示最重要做好服務，真誠待人。

新一年李爾晨許願自己的美容和健身事業可以繼續發光發熱，亦想有更多劇集拍攝機會，透露接下來會到內地拍電影。提到姻緣，他坦言自己都想拍拖，不過就未有合適的對象，又指家人亦會經常催促自己找另一半，問到屋企人會否為他介紹對象？他就笑言家人會以食飯做藉口，直接帶上他見見其他的女性，不過通常都不太適合。

另外，宋宛穎就指自己是特地來支持李爾晨，指二人是在樂易玲舉辦的派對上認識，笑言李爾晨會經常教他們這些藝人做運動。提到新一年，她就表示想拍劇，挑戰做反派角色：「不過其實都冇乜所謂，主要都睇公司點安排。（有冇監製搵你？）呢個未知。」問到會否同樣想在姻緣上有突破？她表示暫時不需要，又指來年屬兔的人在事業上會有不錯的發展，所以都想先專心工作，她又表示有意想在身形上再瘦一點，稱會努力做運動減肥。