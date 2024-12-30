室外雪飄飄　上床過兩招

星期日就係小寒，開始進入一年中最寒冷嘅日子，好彩香港凍極都唔會落雪，但日本就唔同！據AV業界資深人士神仙乙表示，每當大雪來襲，交通受阻，好多人被迫共處一室，唔知有乜嘢好做，於是有AV片廠借題發揮，以火辣辣嘅劇情為大家驅寒！

體貼女主播

喺SOD出品嘅《拍攝回來後的共享房間NTR》入面，電視台助理明仔剛剛入行就被派去陪同女主播柴崎春前往郊區做採訪，回程期間遇上大風雪，附近酒店又只剩下一間房，兩人被迫共處一房等待大雪過去。喺閒談期間，柴崎春得知明仔最近被女友飛起，心情低落，於是好言安慰，傾吓傾吓仲互生好感，繼而咀起上嚟。結果兩個人嘅慾火難以抑制，惟有喺床上激戰一次又一次！

最爽打工仔

由S1推出嘅《在田舍旅館激戰消磨時間》，女主角安達夕莉喺一家位置偏遠嘅田舍旅館打工，因外面落住大雪，交通癱瘓，客人統統嚟唔到，而預先為客人準備好嘅美酒佳餚同溫泉設施變咗冇人享用。夕莉心諗食得唔好嘥，加上又冇嘢好做，於是搵埋男同事雄仔齊齊擦餐勁！兩個人有講有笑，相處愉快，喺靚景與酒精影響下，身體愈貼愈近，最終情不自禁……激戰過後，佢哋仲一齊浸溫泉，之後又纏綿一會，打工打到咁爽，實在令人羨慕！

情迷男人味

由FALENO炮製嘅《大雪無法回家的新女主播》，講述清秀迷人嘅松下理子係一位新入職嘅美食女主播，某日隨同攝製隊去日本北部做採訪，但完成工作後卻有家歸不得，皆當地落起暴雪，成支攝製隊惟有去酒店過夜。理子被安排同導演德叔同房，呢位後輩諗住可以趁機向前輩討教，所以未有拒絕，殊不知德叔係好色之徒，居然利用職權不斷向理子抽水，仲被迫上床添！理子怯於德叔嘅淫威，只好就範，但一試之下，發覺對方好有男人味，調情功夫又到家，於是甘願同呢位淫蟲上演連番激戰。

簡評

喺嚴寒嘅日子，最好留喺室內，若然歎番壺熱茶都無法驅寒，匿喺床上做運動絕對諗得過！今次介紹嘅3套作品中，本仙最鍾意《在田舍旅館激戰消磨時間》，事關女主角安達夕莉唔止生得可愛又大波，床上反應仲好肉緊，加埋有溫泉旅館做場景，令人好想趁嚟緊嘅農曆年假去日本玩番轉！